Khối ngoại bất ngờ xả ròng ồ ạt 3.300 tỷ phiên cuối tuần, tiếp tục bán tháo PNJ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.299,2 tỷ đồng trong phiên, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 2.261,3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10/2026, chỉ số VN-Index giảm 0,66%, đóng cửa tại 1.737,71 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 14.473,7 tỷ đồng, tăng 29,0% và chiếm 75,3% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 20.389,1 tỷ đồng, tăng 2,7% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.487,4 tỷ đồng, tăng 25,3% so với phiên liền trước, tăng 24,0% so với mức bình quân 5 phiên và tăng 9,6% so với mức bình quân 20 phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm điểm, với 216 mã giảm giá và 90 mã tăng giá. Xét riêng các cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân trên 50.000 cổ phiếu mỗi phiên, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá so với cổ phiếu giảm giá chỉ đạt 0,32 lần.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, nhóm Ngân hàng với các mã LPB, TCB, BID và MBB, cùng GAS thuộc nhóm Khí đốt, BSR thuộc nhóm Dầu khí, VPX và TCX thuộc nhóm Chứng khoán, cùng VHM và VNM là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIC hồi phục và tăng giá đã giúp hạn chế đà giảm của VN-Index khi đóng góp 6,4 điểm. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác như HDB, BVH, MWG và VPL cũng có tác động tích cực.

Xét theo nhóm ngành, giá cổ phiếu giảm trong khi thanh khoản tăng tại các nhóm Hàng cá nhân, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm và đồ uống, và Tiện ích. Trong khi đó, cả giá cổ phiếu và thanh khoản cùng giảm ở các nhóm Dầu khí và Kho bãi. Ngược lại, nhóm Bất động sản ghi nhận sự cải thiện nhẹ cả về giá và thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.299,2 tỷ đồng trong phiên, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 2.261,3 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào nhóm Bán lẻ và Du lịch và Giải trí. Các mã được mua ròng khớp lệnh nhiều nhất gồm HDB, DGW, FRT, VPL, VPI, LPB, DCM, VIX, IDC và POW.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung tại nhóm Hàng cá nhân và Gia dụng và Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm PNJ, VIC, TCB, VHM, STB, PVT, BID, VCB và SSI.

Khối tự doanh mua ròng 1.691,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 344,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 12/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Hàng cá nhân và Gia dụng. Các cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm VPB, PNJ, HPG, VCB, BID, FPT, GAS, MWG, BSR và VIC.

Ở chiều bán ròng, nhóm Dịch vụ tài chính đứng đầu. Các cổ phiếu được khối tự doanh bán ròng nhiều nhất gồm MBB, HDB, E1VFVN30, TCB, GMD, LPB, FUEVFVND, VIB, REE và DBC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.901,7 tỷ đồng, giảm 34,5% so với phiên trước và chiếm 24,0% tổng giá trị giao dịch.

Phiên giao dịch ghi nhận một số giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại HDB, với tổng giá trị 1.487,7 tỷ đồng được khối tự doanh mua từ nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, MWG ghi nhận 103 tỷ đồng giao dịch thỏa thuận giữa nhà đầu tư nước ngoài, cùng 108,6 tỷ đồng được khối tự doanh bán thỏa thuận. Ngoài ra, các giao dịch thỏa thuận tại VBB, GEX, VPI, SHB, SBT và TCB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm Hàng cá nhân, Thực phẩm và đồ uống, Thép, Hóa chất, Tiện ích và Dệt may. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm tại các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Bán lẻ, Kho bãi, Thiết bị điện, Xây dựng và Vật liệu, Công nghệ thông tin và Hàng không.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, trong khi giảm tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.