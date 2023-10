Thị trường phục hồi, nhà đầu tư cá nhân tranh thủ thoát hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/10/2023, chỉ số Vn-Index tăng +14,65 điểm tương đương +1,32% đóng cửa ở mức 1.128,54 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 12.762 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 14.738,6 tỷ đồng, giảm -3.5% so với phiên liền trước, -18,5% so với trung bình 5 phiên và -42% so với trung bình 20 phiên.

Độ rộng của thị trường nghiêng về tích cực khi 16/19 ngành (theo chuẩn phân ngành ICB cấp 2) tăng điểm và số mã chứng khoán trên HOSE có giá TĂNG nhiều gấp ba lần so với mã giảm (372 mã tăng/118 mã giả).

Thanh khoản cải thiện không đáng kể so với phiên hôm qua và duy trì ở mức rất thấp so với trung bình 1 tháng gần đây, nhưng lực mua chủ động trong phiên chiều ở cả 3 nhóm vốn hóa đã hỗ trợ Vn-Index đảo chiều tăng điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 73.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 132.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, VNM, STB, HPG, SSI, HSG, VRE, SHB, DIG, DCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, DPM, KDH, PLX, NLG, VIC, ANV, FUEVFVND, SSB.

Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng 417.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 392.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, PLX, LPB, KBC, DPM, NLG, HCM, SSB, ANV, FPT. Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VIX, STB, HPG, VNM, VRE, SSI, HSG, VHM, PDR.

Tự doanh mua ròng 148.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 163.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, STB, POW, FUEVFVND, VHM, VNM, VCB, MSN, SSI, SHB. Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, LPB, PLX, NVL, E1VFVN30, PNJ, FUEDCMID, VIB, GMD, REE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 132.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 97.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí. Top bán ròng có KBC, PLX, CTG, VNM, HCM, HPG, SSI, FUEVFVND, SAB, STB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIX, FPT, GVR, PDR, GMD, VHM, MWG, KDH, SZC, MBB.

Giao dịch thỏa thuận vẫn kém tích cực, nhưng đáng chú ý có giao dịch sang tay 5,6 triệu cổ phiếu HPG (tương đương gần 146 tỷ đồng) giữa các cá nhân.

Thép là ngành có thanh khoản cải thiện mạnh trong phiên hôm nay, chỉ số dòng tiền tích lũy FMI đang hướng về vùng đáy 1 năm.

Ba cổ phiếu đầu ngành Thép là HPG, HSG và NKG có dấu hiệu mua chủ động trong phiên chiều, hỗ trợ giá đảo chiều tăng. Ngoại trừ NKG, HPG và HSG cùng có thanh khoản cải thiện so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức rất thấp so với trung bình 20 phiên.

Chỉ số giá của ngành Thép giảm hơn -13% từ đỉnh gần nhất (thiết lập đầu tháng 9/2023) trong khi chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Rel của ngành Thép đang hướng về vùng đáy 1 năm. Điều này cho thấy áp lực bán ra đã dịu bớt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cổ phiếu Thép đang chịu ảnh hưởng bởi triển vọng kém tích cực của ngành trong bối cảnh thị trường BĐS vẫn chưa hồi phục.