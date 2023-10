Thị trường tăng phiên thứ 3 liên tiếp, thanh khoản nhích nhẹ

Đà tăng lan tỏa áp đảo toàn bộ thời gian của phiên sáng nay đã kích thích thanh khoản tăng khoảng 10% trên hai sàn niêm yết. Khoảng 40% số cổ phiếu duy trì được mức giá cao nhất hoặc sát đỉnh cho đến lúc kết thúc phiên, cho thấy lực cầu giá cao duy trì khá tốt. Nếu phiên chiều lượng hàng ngắn hạn chốt lời mạnh, thanh khoản có thể gia tăng đáng kể.

Trong suốt nhịp điều chỉnh kể từ đầu tháng 9 tới nay, đây là chuỗi phiên phục hồi dài nhất, đem lại lợi nhuận ngắn hạn tốt nhất và an toàn nhất. Do đó nếu có áp lực chốt lời thì cũng là bình thường, vì nhiều cổ phiếu cũng đã quay lại nền giá của tuần bull-trap cuối tháng 9. Đây chính là thời điểm kiểm tra xem quan điểm đầu cơ ngắn hạn chiếm ưu thế, hay nhà đầu tư chấp nhận đặt cược vào nhịp phục hồi sẽ kéo dài hơn.

VN-Index kết phiên sáng tăng 10,82 điểm, tương đương +0,95%. Đỉnh cao nhất lúc gần 11 chỉ số tăng 1,14%. Như vậy biên độ tụt giá cũng rất hẹp. VN30-Index đang tăng 1,01% và cũng chỉ tụt không đáng kể từ mức đỉnh tăng 1,14%. Nhóm blue-chips đang làm rất tốt nhiệm vụ tạo điểm số và sức ép bán ra ở nhóm này cũng chưa đủ nhiều để thay đổi tâm lý.

Cả rổ VN30 chỉ có duy nhất BCM đang giảm 0,73%, SAB, VPB tham chiếu, còn lại 27 mã tăng. Cũng chỉ có 5 cổ phiếu xuất hiện áp lực chốt lời tương đối rõ, tạo áp lực ép giá xuống: GAS tụt khoảng 1,7% so với đỉnh, còn đang tăng 0,12% so với tham chiếu; MWG tụt 1,31%, còn tăng 1,77%; SAB tụt 1,43% về tham chiếu; SSI tụt 1,03% còn tăng 1,05%; VHM tụt 1,25% còn tăng 0,85%. Biên độ tụt giá xuống càng nhẹ càng tốt, đồng thời thanh khoản của rổ VN30 sáng nay cũng chỉ tăng nhẹ gần 7% so với sáng hôm qua, đạt 2.174 tỷ đồng.

Chỉ số VN-Index duy trì độ cao rất tốt trong phiên sáng.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu có nhịp nảy 3 phiên khá tích cực, nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm tới việc lướt sóng thì sẽ chốt lời. Vì vậy áp lực bán yếu là một tín hiệu tốt, cho thấy xu hướng găm giữ cổ phiếu lại trong ngắn hạn. Dĩ nhiên sẽ đến lúc xuất hiện đợt chốt lời mạnh, tạo điều kiện cho lực cầu thể hiện năng lực.

Độ rộng của VN-Index sáng nay thay đổi không nhiều, duy trì đà tăng giá áp đảo hoàn toàn. HoSE kết phiên với 417 mã tăng/74 mã giảm. Số tăng có 156 mã tăng trên 1% với thanh khoản chiếm gần 62% tổng giá trị khớp sàn này. Phân bổ thanh khoản cũng tích cực, 12 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng với nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh như HPG tăng 2,16%, VIX tăng 3,56%, PC1 tăng 6,94%, GEX tăng 2,69%, ANV tăng 4,62%, HAH tăng 2,59%.

Nhóm kịch trần đang có 10 mã tuy nhiên trừ PC1 còn lại thanh khoản quá ít. Thị trường không hẳn là tăng nóng mà dòng tiền vẫn đang thận trọng lựa chọn cổ phiếu. Chỉ số rất ít các mã tăng nóng có được thanh khoản lớn, còn lại đại đa số là nhờ giao dịch hạn chế. TV2, GIL, HQC, IDI, GEG, PAN, CTS là số ít cổ phiếu thanh khoản trên 10 tỷ đồng với mức giá tăng từ 3% trở lên.

Thanh khoản vẫn đang cải thiện với tốc độ chậm cho thấy thị trường chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chạm đáy. Giá trị khớp lệnh hàng ngày trên HoSE 3 phiên trở lại đây chỉ loanh quanh 11-12 ngàn tỷ đồng. Lực bán có thể đang suy kiệt nhưng dòng tiền vào cũng rất hạn chế.

Khối ngoại sáng nay tiếp tục bán ròng nhưng quy mô đã nhỏ lại còn 149,4 tỷ đồng trên HoSE. VHM bị xả nhiều nhất -27,9 tỷ, VPB -22,8 tỷ, FRT -21,9 tỷ, chứng chỉ quỹ FUEVFVND -21,2 tỷ. Phía mua có HPG +29,7 tỷ là đáng kể.