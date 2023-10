Lỗ kỷ lục từ đầu năm, Pyn Elite Fund vẫn tin thị trường sẽ tăng mạnh nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng 30% vào cuối năm

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund nhấn mạnh, Vn-Index đã giảm mạnh trong thời gian qua bất chấp kỳ vọng chung thị trường sẽ đi lên và tăng trưởng tích cực vào năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước đã cố gắng duy trì tỷ giá ổn định thông qua việc phát hành tín phiếu nhưng điều này đã tác động tâm lý tiêu cực tới nhà đầu tư. Trong khi đó theo quan điểm của quỹ, thanh khoản ở các ngân hàng vẫn khá tốt và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục tăng dần vào cuối năm.

Thời điểm quan trọng nhất đối với thị trường tài chính Việt Nam rơi vào tháng 11 năm 2022, khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đóng băng và nguồn tài chính cho hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã trở lại bình thường và kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Không có vấn đề nào về tình trạng nợ quá mức trong hệ thống tài chính của Việt Nam, thanh khoản của hệ thống tài chính Việt Nam rất tốt.

Nửa đầu năm 2023, GDP tăng trưởng vẫn dừng ở mức 3,7%, nhưng tăng trưởng GDP quý 3 là +5,3%, cho thấy xu hướng tăng trưởng đang tăng tốc. Tháng 9, xuất khẩu Việt Nam cũng đảo chiều tăng trưởng: +11,9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đầu tư công nghiệp trực tiếp (FDI) của các công ty nước ngoài được ghi nhận vào tháng 9 với mức kỷ lục 2,8 tỷ USD.

Tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh mẽ vào cuối năm 2023 nhờ hàng loạt các chính sách được ban hành. Sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết khi đó sẽ đạt mức cao 25-30%. Ngân hàng trung ương cũng đã 4 lần giảm lãi suất cơ bản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số P/S (giá trên doanh số) mô tả rõ ràng mức giá rẻ tương đối của thị trường chứng khoán so với mức đầu năm 2022. Định giá thị trường Việt Nam sẽ tăng từ mức P/S 1,3 lên trên 2,0 khi khó khăn gián đoạn của hệ thống tài chính lùi lại và doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao hơn.

Nhìn xa hơn, theo Pyn Elite Fund, năm 2024 có thể đặc biệt mang lại lợi nhuận cho các công ty niêm yết Việt Nam, và tăng trưởng thu nhập sẽ tiếp tục ở mức khá tốt trong vài năm tới.

Ông Petri Deryng cũng nhấn mạnh sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Việt Nam trong tháng 9 vừa qua. Trong chuyến thăm lần này, Hoa Kỳ và Việt Nam tuyên bố mối quan hệ giữa hai nước sẽ nâng cấp lên thành mối quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện".

"Thỏa thuận này khó có thể ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường chứng khoán trong năm tới, nhưng nó ẩn chứa điều đó những cơ hội mở ra đáng kể cho Việt Nam.Với thỏa thuận này, cơ hội thành công của Việt Nam trong các ngành đang phát triển và các sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao sẽ được cải thiện đáng kể", vị này nhấn mạnh.

Trước đó, Pyn Elite Fund cũng vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 9/2023 với hiệu suất đầu tư âm 7,39%, ghi nhận tháng đầu tư "buồn" nhất kể từ tháng 2/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan chỉ còn dương 4,11%.

Trong tháng 9, VN-Index giảm 5,7% song hiệu suất Pyn Elite Fund âm tới 7,4%, một phần nguyên nhân bởi ảnh hưởng của tỷ giá. Thị trường phản ứng tích cực sau khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam được nâng cấp và kỳ vọng hệ thống giao dịch (KRX) sắp ra mắt. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài do VND liên tục mất giá so với USD, giảm tới 3,2% so với đầu năm.

Theo Pyn Elite Fund, Ngân hàng nhà nước ngay sau đó đã có động thái nhằm giảm bớt áp lực lên tỷ giá hối đoái và hấp thụ sự thừa vốn trong hệ thống ngân hàng. Đồng thời, lãi suất đã giảm về thời Covid-19, ở mức 5,5% đi kèm khối lượng giao dịch trung bình ngày trong tháng 9 duy trì mức 927 triệu USD. "Thanh khoản thị trường giảm mạnh về cuối tháng cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn về diễn biến chứng khoán toàn cầu, về hành động của NHNN và có phần chờ đợi kết quả kinh doanh quý 3/2023", quỹ đến từ Phần Lan nhận định

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm hơn 85% danh mục của quỹ, không thay đổi so với cuối tháng 8 với 5 cổ phiếu ngân hàng (STB, CTG, TPB, MBB, HDB), chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng và một vài cái tên quen thuộc khác như ACV, VRE, VHM...

Hiện, STB đứng đầu danh mục của PYN Elite Fund với tỷ trọng 15,4%, VHM đứng vị trí thứ 2 trong danh mục (tỷ trọng 12%), VRE đứng thứ 3 với tỷ trọng 9,3% trong khi TPB đứng liền sau với tỷ trọng 8,6%.

Dù vậy, một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ có hiệu suất không mấy khả quan, VHM giảm mạnh 16,8%, VRE giảm 13,9% và TPB giảm 8,9%. Ngược lại, HDB diễn biến ấn tượng nhất với mức tăng 3% trong tháng 9.