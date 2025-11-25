Thị trường tiền ảo qua một biểu đồ

Đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng các đồng tiền ảo lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa, qua đó cho thấy dòng tiền đang tập trung vào các đồng chủ chốt như Bitcoin và Ethereum, nhóm stablecoin - tiền mã hóa được neo giá vào các tài sản tương đối ổn định như USD hoặc vàng - cùng một số đồng mới nổi.

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách lấy giá của mỗi tiền ảo vào ngày 11/11/2025 nhân với lượng cung đang lưu hành.

Theo đó, Bitcoin vẫn là đồng tiền mã hóa dẫn đầu thị trường với vốn hóa gần 2 nghìn tỷ USD, khẳng định vị thế là tài sản số được nắm giữ phổ biến nhất và được giới đầu tư tổ chức công nhận rộng rãi.

Ethereum xếp thứ hai với vốn hóa khoảng 391 tỷ USD với vai trò là nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất hiện nay. Các tên tuổi lớn còn lại trong nhóm dẫn đầu chủ yếu là các mạng lưới chuỗi khối (blockchain) lớp 1 như Solana, BNB và Cardano.

Các stablecoin như Tether và USDC hiện chiếm vị trí đáng kể trên thị trường, với vốn hóa lần lượt khoảng 184 tỷ USD và 76 tỷ USD. Đà tăng trưởng vốn hóa nhanh của nhóm này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các tài sản neo giá trị theo USD nhờ mức độ tin cậy cao, hữu ích cho các giao dịch thanh toán và các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).