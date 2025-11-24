Vì sao bitcoin bị bán tháo?

Những tuần gần đây, sau khi đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng các sự kiện vĩ mô là chất xúc tác dẫn tới bán tháo, trong khi một số khác lại đề cập đến chiến thuật của các nhà giao dịch...

Thị trường tiền số toàn cầu đã sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây, sau khi đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng các sự kiện vĩ mô là chất xúc tác dẫn tới bán tháo, trong khi một số khác lại đề cập đến chiến thuật của các nhà giao dịch.

Tuần vừa rồi, giá bitcoin giảm xuống dưới mốc 90.000 USD lần đầu tiên trong 7 tháng, sau đó giằng co mạnh quanh ngưỡng này. Lúc gần 14h chiều nay (24/11), giá bitcoin đứng trên 87.000 USD, tăng gần 1% so với cách đó 24 tiếng, nhưng giảm khoảng 8,3% so với cách đó 1 tuần - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com. Đầu tháng 10, giá bitcoin đạt đỉnh mọi thời đại gần 126.000 USD.

Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự bán tháo tiền ảo là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Hôm 10/10, một sự kiện được coi là bước ngoặt đã xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan 100% lên Trung Quốc để trả đũa việc Bắc Kinh tăng cường các biện pháp kiểm soát đất hiếm.

Động thái của ông chủ Nhà Trắng đã gây ra một cuộc khủng hoảng trên thị trường tiền ảo, với một cuộc bán tháo diễn ra ngay sau đó và kéo dài trong 6 tuần đã khiến hơn 1 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường bị cuốn phăng. Hơn 19 tỷ USD các vị thế tiền ảo có đòn bẩy đã bị thanh lý chỉ trong ngày 10/10.

Ngoài ra, sự bấp bênh liên quan tới tình hình và triển vọng kinh tế Mỹ cũng góp phần vào sự sụt giảm của Bitcoin. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn tới trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, tạo ra một bầu không khí bất ổn. Quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 12 cũng đang là một ẩn số, khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng với các tài sản mang tính đầu cơ cao.

“Giá bitcoin đang chịu tác động ngày càng lớn của các tin tức vĩ mô”, CEO Nic Puckrin của công ty Coin Bureau nói với trang Euronews.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là các chiến thuật giao dịch phức tạp được thực hiện bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên các sàn giao dịch tiền ảo nằm ngoài sự điều tiết của các cơ quan chức năng.

Bà Carol Alexander, một chuyên gia về tiền ảo, cho rằng giá Bitcoin chủ yếu được quyết định bởi hành vi của các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoạt động trên các nền tảng giao dịch không chính thống như vậy, thay vì bởi các yếu tố vĩ mô như đề cập ở trên.

“Đó không phải là những nhà giao dịch tiền ảo cho vui, mà là những tay chuyên nghiệp thuộc các quỹ phòng hộ lớn hoặc các công ty chuyên nghiệp về giao dịch tiền ảo. Họ sử dụng các chiến thuật đặt lệnh liên tục để tạo ra sự biến động mạnh mẽ. Mô hình giao dịch của họ dựa vào việc tạo ra sự biến động mạnh, không quan tâm đến việc giá tăng hay giảm, miễn là khiến cho giá biến động”, bà Alexander nói.

Nói cách khác, các nhà giao dịch này kiếm tiền từ biến động giá, bằng cách mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, và họ không quan tâm đến việc nắm giữ lâu dài.

Một khi chiến thuật này được áp dụng, thiệt hại thường rơi vào các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, trong đó có những người sử dụng đòn bẩy lớn để tăng quy mô đầu tư của mình. Khi thị trường di chuyển theo chiều hướng chống lại những nhà đầu tư này, họ thường bị buộc phải bán tháo, chấp nhận thua lỗ lớn, thậm chí mất trắng.

Khi quá nhiều nhà đầu tư không chuyên nghiệp bị "xóa sổ" bởi biến động giá, thanh khoản cạn kiệt và các nhà giao dịch chuyên nghiệp rút lui, giá thường bật lại mạnh mẽ, khuyến khích những người mới tham gia. Hệ thống này hoạt động như một trận bóng đá không có trọng tài, nơi mà sự biến động là thứ duy nhất chắc chắn - bà Alexander nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia vẫn lạc quan về tương lai của tiền ảo. Ông Puckrin dự báo thị trường tiền ảo sẽ phục hồi và không giảm nhiều dưới mức hiện tại. Ông tin rằng tiền ảo đã trải qua nhiều chu kỳ và luôn nổi lên mạnh mẽ hơn. Mức độ chấp nhận tiền ảo đang ngày càng tăng lên, cùng với các quy định giám sát ngày càng hoàn thiện, cho phép ngày càng nhiều người có thể sử dụng công nghệ tiền ảo trong cuộc sống hàng ngày của họ - ông nhận định.