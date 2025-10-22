Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Thế giới

Nhật Bản cân nhắc cho phép ngân hàng giao dịch tiền ảo

Đức Anh

22/10/2025, 17:16

FSA cũng đang cân nhắc gỡ bỏ lệnh cấm đối với việc các ngân hàng mua và nắm giữ tiền ảo nhằm mục đích đầu tư...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo Nikkei Asia, Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) đang xem xét cấp phép cho công ty con của các ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Dịch vụ này tại Nhật hiện chủ yếu do công ty con thuộc các công ty chứng khoán cung cấp.

Bên cạnh đó, FSA cũng đang cân nhắc gỡ bỏ lệnh cấm đối với việc các ngân hàng mua và nắm giữ tiền điện tử nhằm mục đích đầu tư. Hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền số tại Nhật Bản phải đăng ký với FSA và công ty con của các ngân hàng vẫn chưa được phép đăng ký theo Luật Ngân hàng.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo tại Nhật hiện trực thuộc các công ty chứng khoán như SBI VC Trade của SBI Holdings hay Rakuten Wallet của Rakuten Securities.

Theo các nhà phân tích, FSA muốn sửa đổi quy định nhằm cho phép các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử. Động thái này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận tài sản ảo cho nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện cho sự cạnh tranh bình đẳng trong ngành.

Tuy nhiên, một mối lo ngại lớn là tiền điện tử biến động giá mạnh và có thể khiến nhà đầu tư dễ chịu tổn thất đáng kể. Do đó, FSA sẽ yêu cầu các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng phải làm rõ các rủi ro này cho nhà đầu tư cá nhân.

Về việc cho phép các ngân hàng mua và nắm giữ tiền ảo với mục đích đầu tư, hướng dẫn giám sát sẽ được sửa đổi theo hướng coi tiền điện tử là một loại tài sản đầu tư tương tự trái phiếu chính phủ và cổ phiếu.

Bên cạnh đó, FSA cũng sẽ xem xét xây dựng một khuôn khổ giám sát nhằm đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào tiền điện tử không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Các cuộc thảo luận chi tiết dự kiến bắt đầu vào ngày 22/10 tại cuộc họp nhóm công tác của Hội đồng Hệ thống Tài chính - cơ quan cố vấn cho Thủ tướng Nhật Bản - theo nguồn tin từ Nikkei Asia.

Động thái xem xét nới lỏng quy định của FSA diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh. Theo Hiệp hội Sàn giao dịch tài sản ảo và tiền điện tử Nhật Bản (JVCEA), số lượng tài khoản tiền điện tử đang hoạt động tại nước này đạt 7,88 triệu vào tháng 8, tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm qua.

Tập đoàn IMARC ước tính quy mô thị trường tiền điện tử Nhật Bản đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2024 và có thể đạt 7,1 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 17,38% trong giai đoạn 2025-2033. Dù quy mô còn nhỏ so với quy mô toàn cầu nhưng tốc độ tăng trưởng này được đánh giá là ấn tượng và nhiều tiềm năng.

IMARC ước tính thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt giá trị khoảng 2,5 nghìn tỷ USD trong năm 2024 và có thể tăng lên 6,3 nghìn tỷ USD vào năm 2033, với CAGR khoảng 9,7% trong giai đoạn này. 

Theo hãng tin Bloomberg, SBI Holdings - một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Nhật Bản - dự kiến đầu tư khoảng 200 triệu USD vào Ripple Labs và đồng XRP, thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty đối với thị trường tiền điện tử.

Trên thế giới, các nhà đầu tư tổ chức đang ngày tăng tỷ trọng tài sản tiền điện tử trong danh mục đầu tư. Tháng 7/2025, ngân hàng Standard Chartered của Anh ra mắt dịch vụ giao dịch tài sản số dành cho khách hàng tổ chức, cho phép mua bán bitcoin và ether qua các nền tảng giao dịch ngoại hối quen thuộc. Đây là bước đi trong chiến lược mở rộng mảng tài sản số của ngân hàng, bao gồm việc hợp tác với FalconX nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền pháp định cho khách hàng tổ chức tại Singapore và các khu vực khác.

Từ khóa:

FSA giao dịch tiền ảo ngân hàng Nhật Bản Nhật bản quy định tài chính rủi ro đầu tư thế giới thị trường tiền số tiền điện tử

