Với vốn hóa thị trường 24 nghìn tỷ USD, thị trường vàng có quy mô gấp hơn 10 lần so với vốn hóa của tiền ảo bitcoin và gấp hơn 11 lần so với bạc. Nếu chia đều cho dân số toàn cầu, mỗi người sẽ có khoảng 3.000 USD vàng.

Tuy nhiên, so với chỉ số S&P 500, thị trường vàng có quy mô nhỏ hơn nhiều. Riêng 10 công ty lớn nhất trong chỉ số này có tổng vốn hóa thị trường 23,5 nghìn tỷ USD.