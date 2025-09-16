Trang Linh
16/09/2025, 13:11
Với vốn hóa thị trường 24 nghìn tỷ USD, thị trường vàng có quy mô gấp hơn 10 lần so với vốn hóa của tiền ảo bitcoin và gấp hơn 11 lần so với bạc. Nếu chia đều cho dân số toàn cầu, mỗi người sẽ có khoảng 3.000 USD vàng.
Tuy nhiên, so với chỉ số S&P 500, thị trường vàng có quy mô nhỏ hơn nhiều. Riêng 10 công ty lớn nhất trong chỉ số này có tổng vốn hóa thị trường 23,5 nghìn tỷ USD.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: