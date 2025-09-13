Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp sửa hạ lãi suất đã được củng cố trong tuần này, thúc đẩy giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục mới...

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng quan tâm trong tuần từ ngày 7-13/9/2025 do VnEconomy điểm lại:

Chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục

Phiên ngày thứ Năm, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy. Cả ba thước đo chính cùng khép lại một tuần giao dịch với thành quả tăng, với mức tăng tương ứng của S&P 500, Dow Jones và Nasdaq lần lượt là 1,6%, 1% và 2%.

Động lực cho sự tăng điểm của thị trường trong tuần này là niềm tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày thứ Tư tuần tới. Cơ sở của niềm tin đó là thị trường lao động Mỹ tiếp tục có những dấu hiệu suy yếu.

Giá vàng thế giới cao nhất lịch sử

Kỳ vọng Fed sắp giảm lãi suất cũng tiếp lửa cho giá vàng thế giới trong tuần này. Đầu tuần, giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 3.600 USD/oz và có lúc đạt tới vùng 3.670 USD/oz. Cả tuần, giá vàng tăng 1,7%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tục.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay, do các yếu tố như bất ổn địa chính trị gia tăng, chính sách thuế quan khó lường của Mỹ, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, sự suy yếu của đồng USD, và chính sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu.

ECB giữ nguyên lãi suất

Trong khi Fed mới chuẩn bị nối lại việc giảm lãi suất sau 9 tháng tạm dừng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đưa lãi suất tham chiếu của khu vực đồng euro về mức thấp nhất 2 năm rưỡi trong cuộc họp tháng 6, sau 8 lần giảm liên tiếp trong vòng 1 năm. Trong cuộc họp diễn ra vào tuần này, ECB tiếp tục giữ lãi suất ở mức 2%, sau khi đưa ra quyết định tương tự trong cuộc họp tháng 7.

Cơ sở để ECB tạm dừng chu kỳ nới lỏng là nền kinh tế eurozone đang giữ nhịp tăng trưởng tương đối tốt và lạm phát trong khu vực đang ở gần mức mục tiêu 2% mà ECB đề ra.

Áp lực giảm lãi suất Fed ngày càng lớn

Không chỉ đương đầu với áp lực đòi giảm lãi suất từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Fed còn đang đứng trước sức ép từ những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là từ thị trường lao động.

Theo một báo cáo công bố tuần này, có 263.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, con số lớn nhất kể từ tháng 10/2021. Một báo cáo khác cho thấy số công việc mới được tạo ra trong nền kinh tế Mỹ trong kỳ 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay được điều chỉnh giảm 911.000 công việc so với lần công bố trước.

Lạm phát ở Mỹ hiện vẫn trong tầm kiểm soát và chưa có dấu hiệu tăng nóng do thuế quan. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 2,7% của tháng 7. Dù vậy, sự tăng tốc này được cho là chưa đủ lớn để khiến Fed không hạ lãi suất vào tuần tới.

Cuộc chiến thuế quan toàn cầu âm ỉ nóng

Dù Mỹ và nhiều đối tác thương mại lớn của nước này đã đạt thỏa thuận thương mại, cuộc chiến thuế quan toàn cầu chưa vì thế mà kết thúc. Không chỉ là cuộc chiến giữa Mỹ với các nền kinh tế khác, đây còn là xung đột giữa một số đối tác thương mại của Mỹ với nhau. Tuần này, Mexico công bố kế hoạch áp thuế quan 50% lên ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, và Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo trả đũa. Động thái của Mexico được cho là có liên quan tới sức ép từ phía Mỹ.

Tại Mỹ, Tòa án Tối cao đang đẩy nhanh việc xử lý kháng cáo của Chính phủ nước này về phán quyết của một tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông Trump.

Mỹ tìm cách gia tăng áp lực lên những nước mua dầu Nga

Thuế quan cũng đang được chính quyền ông Trump sử dụng như một công cụ cho mục đích chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tuần này, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ để trừng phạt việc hai nước này mua dầu Nga. Theo các nguồn thạo tin, Mỹ cũng muốn các nước đồng minh trong G7 tham gia vào nỗ lực này.

Trung Quốc vẫn giảm phát

Tình trạng giảm phát vẫn đang diễn ra ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 10/9 cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này giảm 2,9% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 0,4%.

Giảm phát giá nhà sản xuất đã “ám” Trung Quốc trong khoảng 3 năm trở lại đây, bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này. Việc chỉ số CPI của Trung Quốc yếu phản ánh nhu cầu tiêu dùng trong nước còn ảm đạm, trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản kéo dài và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Ngôi giàu nhất thế giới thay đổi trong chớp nhoáng

Cú tăng gần 36% của cổ phiếu Oracle trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/9) đã đưa khối tài sản ròng cá nhân của nhà sáng lập Larry Ellison có lúc tăng thêm 100 tỷ USD. Nhờ đó, ông Ellison, 81 tuổi, có thời điểm đã “soán ngôi” giàu nhất thế giới của ông Elon Musk - CEO hãng xe điện Tesla.

Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần này, ông Musk đã củng cố vị trí giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng 419 tỷ USD, sau khi mức tăng hơn 7% của cổ phiếu Tesla trong phiên này đưa tài sản của ông tăng thêm hơn 19 tỷ USD. Ông Ellison đang ở vị trí thứ hai, với 349 tỷ USD tài sản ròng - theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú của hãng tin Bloomberg.

Tín hiệu cải thiện quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Tuần này, quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ có dấu hiệu ấm lên. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục, đồng thời khẳng định Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi luôn là “người bạn tốt” và muốn nói chuyện với ông Modi sau vài tuần tới. Về phía Ấn Độ, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm BRICS, thay vì chỉ trích Mỹ, Ngoại trưởng nước này S. Jaishankar Ấn Độ kêu gọi các thành viên trong nội bộ BRICS giải quyết mất cân đối thương mại với New Delhi.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang tìm cách nhằm vào các nước mua dầu Nga như Ấn Độ và Trung Quốc bằng biện pháp thuế quan để gây sức ép buộc Moscow kết thúc chiến tranh với Ukraine.

OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu

Với mục đích giữ thị phần, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga tiếp tục tăng sản lượng, cho dù thế giới đang đứng trước khả năng thừa dầu. Hôm 7/9, OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày, sau khi đã tăng sản lượng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Giá dầu đã giảm khoảng 15% trong năm nay, một phần do các quyết định tăng sản lượng của OPEC+. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì ở mức khoảng 65 USD/thùng do lực hỗ trợ từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Iran.