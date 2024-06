Thị trường xa xỉ phẩm có thêm những “điểm chạm” cá nhân hóa mới

Từ đầu năm đến nay, các phụ kiện trang trí đề cao yếu tố cá nhân hóa đã xuất hiện trên đường băng Xuân – Hè và Thu – Đông 2024. Các thương hiệu như Tory Burch và Erdem giới thiệu một loạt mẫu trâm cài dùng cho trang phục, trong khi Coach và Balenciaga lại khoe những chiếc túi xách đính theo "bùa" trang trí. Miu Miu, thương hiệu đang dẫn đầu về lượt tìm kiếm trên toàn thế giới, thậm chí đã thử nghiệm cả hai hình thức phụ kiện này.

Bắt đầu với show diễn Miu Miu Xuân - Hè 2024, nơi thương hiệu hồi sinh trào lưu Geek Chic (hay còn được hiểu nôm na là phong cách mọt sách) cùng mẫu túi Arcadie. Sau đó, Balenciaga cũng giới thiệu mẫu Rodeo Bag trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 với phong cách trang trí "More is More", gắn đầy những chùm chìa khóa vô cùng ấn tượng.

Chiếc túi của Bottega Venetta thì đi kèm một cuộn báo cũ. Trong khi đó, chiếc túi Mulberry của Stefan Cooke được trang trí bằng nhiều đồ vật nhỏ xinh, thậm chí là những mô hình bàn tay cổ vũ bằng xốp thường thấy trong thể thao. Túi tote của Givenchy cũng nặng trĩu móc khóa và vật trang trí, còn Bag Charm hình đầu người của Prada mang đến một điểm nhấn thú vị.

Từ đó, chiếc túi xách không còn trống rỗng mà trở thành sản phẩm chứa đựng dấu ấn của cuộc sống hàng ngày, nhấn mạnh phong cách cá nhân. Và sau đó, phụ kiện đính kèm để trang trí đã “leo” dần lên trang phục, thậm chí là mũ đội đầu, dưới hình thức là những chiếc châm cài.

Tại Met Gala, nhà thiết kế Willy Chavarria và Giám đốc điều hành Marc Metrick của Saks đã mặc những chiếc áo khoác blazer có cài những bông hoa hồng khổng lồ. Tuần trước tại Liên hoan phim Cannes, Sienna Miller đã mặc một chiếc áo tweed có trâm cài hình đôi môi Schiaparelli, trong khi Margaret Qualley đội một chiếc mũ ngoại cỡ với chiếc ghim Chanel hình nhánh hoa oải hương…

Thực tế, trang trí đính kèm là một cách đơn giản để truyền đạt bản sắc thông qua thời trang. Như mọi khi, mạng xã hội góp phần thúc đẩy những xu hướng như thế này. Kayla Marci, nhà phân tích cấp cao tại Edited, cho biết bên cạnh ảnh hưởng của các bộ sưu tập trên sàn diễn, xu hướng này còn được thúc đẩy bởi việc các TikTokers sử dụng túi xách “Jane Birkinfy” để thể hiện thẩm mỹ cá nhân. “Túi Jane Birkin” hiện có 122,3 triệu bài đăng trên Pinterest, trong khi số lượt tìm kiếm về phụ kiện đeo cho túi xách tăng 274% so với cùng kỳ năm ngoái; trâm cài tăng 27%...

Theo Lori Hirshleifer, chủ sở hữu thương hiệu bán lẻ Hirshleifers ở New York, những món đồ trang trí như vậy cũng là cách tiếp cận mới đến các thương hiệu xa xỉ. Trong thời buổi thắt chặt chi tiêu, một người mới bước vào lĩnh vực xa xỉ hay có ngân sách eo hẹp có thể đeo chiếc trâm cài Loewe trên chiếc áo blazer bình dân, hoặc đeo một móc khóa trang trí Chloé trên chiếc túi có giá dưới 1.000 USD.

Đó là một cách mua hàng xa xỉ khi giá cả đang đẩy những danh mục phụ kiện phổ biến trước đây ra ngoài tầm với: một chiếc ví từng có giá khoảng 300 USD giờ đây đã tăng từ 500 USD đến 1.000 USD.

Các thương hiệu đã nhận ra đây là một cơ hội. Edited ghi nhận mức tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng trang sức cho túi xách tại các thương hiệu xa xỉ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Marci cho biết, 32% mẫu mã hiện đã hết hàng, nhu cầu của người tiêu dùng đang tăng mạnh. Richard Johnson, giám đốc thương mại và bền vững của Mytheresa cho biết: “Những chiếc trâm cài cho trang phục, đặc biệt là từ YSL và Loewe, đang bán rất tốt, vượt qua doanh số bán hàng của năm ngoái”.

Người sáng tạo nội dung và nhà văn Heather Hurst, người được biết đến trên mạng với những chiếc túi xách được trang trí cá tính và quyến rũ, cũng đồng tình. Cô nói: “Những chiếc móc treo túi sách hay trâm cài có giá thấp hơn trong khi lại linh hoạt hơn khi sử dụng với nhiều cơ hội cá nhân hóa hơn nên đã trở thành “điểm chạm” mới cho thương hiệu, giúp họ quảng cáo một chiếc váy có thể diện theo 10 cách, hoặc một chiếc túi xách mang theo đi làm hay đi chơi đều được”.

Theo Vogue Business, người tiêu dùng đang tìm cách trau dồi phong cách cá nhân của họ vào thời điểm điều đó ngày càng khó thực hiện. Có rất nhiều phong cách thẩm mỹ cá tính đang nổi lên, và mạng xã hội khiến người tiêu dùng có nhu cầu “tôi khác biệt giữa những người cá tính” đó. Tuy nhiên, các thương hiệu xa xỉ cần cảnh giác khi chạy theo xu hướng một cách quá khẩn trương. Bởi khi một thứ có thể được mua hàng loạt, đó là lúc sản phẩm đã đi ngược lại mục đích ban đầu của xu hướng.

Tư vấn cho người tiêu dùng, bà Lori Hirshleifer cho rằng người mua sắm nên tìm những đồ trang trí có câu chuyện để kể và dễ kết nối với nhau trên cùng một trang phục. “Hãy bắt đầu với một chiếc móc treo túi nào đó gắn với kỷ niệm của bạn, hay một chiếc trâm cài mà về mặt tâm lý khiến bạn tin rằng có thể mang lại may mắn. Sau đó xây dựng bộ sưu tập theo màu sắc cá nhân và khi sử dụng thì thay đổi tùy theo tâm trạng của mình”.

Diễn viên Jane Birkin từ thập niên 80, 90 đã thường “làm mới” túi xách của mình bằng các hình dán sticker độc đáo.

Ngược dòng thời gian, Jane Birkin - người mang đến ý tưởng và cảm hứng sáng tạo nên mẫu túi Hermès Birkin –đã thường “làm mới” túi xách của mình bằng các hình dán sticker độc đáo. Biến túi hiệu thành quyển nhật ký cầm tay, nàng IT-Girl thập niên 80, 90 đã lan toả sức ảnh hưởng bằng nhãn dán đậm tính nữ quyền “Freedom To Lead”. Đến thời hiện đại, ca sỹ Jisoo (BlackPink) lựa chọn dây treo Hello Kitty cho túi Dior, để chiếc charm đáng yêu sẽ kích thích ánh nhìn mỗi lúc di chuyển…

Như vậy có thể thấy, từ xưa đến nay, các mẫu túi Hermès, Dior cho tới Fendi, Miu Miu,... đã từng được làm mới và cá nhân hoá với những chiếc charm đầy màu sắc. Dẫu vậy, điểm làm nên điểm khác biệt trong hot trend của mùa Xuân - Hè 2024 là kích thước của những chiếc phụ kiện này. Không còn là những charm nhỏ xinh, dễ thương mà thay vào đó là những chiếc charm cỡ lớn, màu sắc rực rỡ, thiết kế độc đáo và không kém phần thời thượng. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả trong kỷ nguyên số 4.0, phong cách cá nhân vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng.