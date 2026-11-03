Thu ngân sách Thanh Hóa 10 tháng đạt 57.308 tỷ đồng

Tổng số thu theo báo cáo của Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực X, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 57.308 tỷ đồng. Thu từ sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu tăng; kết quả thu giữa các khoản, địa phương trong tỉnh còn khác nhau.

Công chức Chi cục HQKV X kiểm tra thực tế hàng hóa (Ảnh: Phong Nhân)

Theo báo cáo của Thuế tỉnh, thu ngân sách 10 tháng ước đạt 33.748 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, bằng 103,3% dự toán Trung ương giao và 101,8% dự toán tỉnh giao. Riêng tháng 10, số thu ước đạt 4.314 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

THU TỪ SẢN XUẤT, KINH DOANH TĂNG

Trong các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 15,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.755 tỷ đồng, tăng 6,5%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 5.652 tỷ đồng, tăng 36,6%.

Theo Chi cục Hải quan khu vực X, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 tháng đạt 23,56 nghìn tỷ đồng, bằng 86% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Số tờ khai hải quan và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 20–30% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến 30/10/2026, Chi cục đã làm thủ tục cho 717 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025; 230.688 tờ khai (tờ khai xuất khẩu là 112.126, tờ khai nhập khẩu là 118.562), tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, tờ khai luồng xanh đạt 83% (vượt 13%); Tờ khai luồng vàng đạt tỷ lệ 15,6% (vượt 9,4% ) và Tờ khai luồng đỏ đạt tỷ lệ 1,4% (vượt 3,5%) so với Đề án 7799 về giảm tỷ lệ kiểm tra hải quan của Cục Hải quan.

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan Khu vực X tính đến ngày 30/10/2026, số thu NSNN lũy kế là 23.620 tỷ đồng, đạt 141% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.506 tỷ đồng), tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số thu NSNN trên địa bàn Thanh Hóa là 23.560 tỷ đồng, đạt 86% chỉ tiêu phấn đấu được giao tại Kế hoạch số 384/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa (27.400 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt hơn 16,56 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (trị giá kim ngạch xuất khẩu là 6,13 tỷ USD; trị giá kim ngạch nhập khẩu là 10,43 tỷ USD).

Trong kỳ, có 151 doanh nghiệp phát sinh mới hoặc quay lại đăng ký tờ khai tại đơn vị, gồm 82 doanh nghiệp có trụ sở tại Thanh Hóa và 69 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Số thu ngân sách tăng thêm từ nhóm doanh nghiệp này đạt hơn 290 tỷ đồng.

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Theo báo cáo của Thuế tỉnh, thu tiền sử dụng đất 10 tháng ước đạt 13.534 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 847 tỷ đồng, tăng 96,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 97,7 tỷ đồng, tăng 18,6%.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết HĐND tỉnh giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 cho 142 trong số 166 xã, phường, với tổng số 13.400 tỷ đồng. Đến ngày 19/10, các địa phương thu được 12.319,572 tỷ đồng, bằng 91,94% dự toán.

Kết quả thu giữa các địa phương có sự chênh lệch. Có 68 xã, phường thu vượt dự toán; 31 địa phương đạt từ 50% đến dưới 100%; 43 địa phương đạt dưới 50%. Thạch Lập, Lưu Vệ, Hóa Quỳ, Điền Quang và Yên Thọ nằm trong nhóm có tỷ lệ thu cao. Một số địa phương như Sơn Điện, phường Nghi Sơn, Trúc Lâm, Tân Dân và Đông Tiến có tỷ lệ thu dưới 3%.

Có 24 xã không được giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026; trong số này, bảy xã đã phát sinh khoản thu. Tỷ lệ hoàn thành cần được xem xét cùng quy mô dự toán và số thu thực tế của từng địa bàn.

MỘT SỐ KHOẢN THU ĐẠT TIẾN ĐỘ KHÁC NHAU

Một số khoản thu đã đạt tỷ lệ khá so với dự toán. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 1.267 tỷ đồng, bằng 87%; lệ phí trước bạ đạt 1.093 tỷ đồng, bằng 82,8%; phí và lệ phí đạt 511 tỷ đồng, bằng 94,6%. Khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước đạt 287 tỷ đồng, bằng 143,5% dự toán.

Trong khi đó, thuế bảo vệ môi trường mới đạt 774 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán. Tiến độ thu tiền sử dụng đất giữa các xã, phường cũng chưa đồng đều.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội, 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,37%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%. Tỉnh thu hút chín dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký gấp 1,6 lần cùng kỳ. Riêng tháng 10, Aeon Mall Thanh Hóa đi vào hoạt động theo tiến độ.

Tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách cả năm đạt 70.000 tỷ đồng. Cùng với việc tăng tốc thu ngân sách, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/11 giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch vốn đầu tư công. Các nhiệm vụ được tập trung gồm điều chuyển vốn từ dự án có khả năng giải ngân thấp sang dự án có tiến độ tốt, tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư.