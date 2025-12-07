Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Với 49 cụm công nghiệp đang triển khai và tổng vốn đăng ký hơn 12.850 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hoá đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thứ cấp...

Trong những năm gần đây, phát triển hệ thống cụm công nghiệp được xem là một trong những hướng đi quan trọng để tỉnh Thanh Hoá mở rộng không gian sản xuất, nâng cao năng lực thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Theo tổng hợp mới nhất, toàn tỉnh hiện có 49 cụm công nghiệp đang trong quá trình triển khai với tổng diện tích 1.738,52 hecta; tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 12.850 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã thực hiện đến thời điểm hiện nay đạt khoảng hơn 4.954 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 8 cụm công nghiệp đã đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện sẵn sàng tiếp nhận các dự án thứ cấp. Các cụm gồm Thị trấn Vạn Hà (xã Thiệu Phú), Thái Thắng (xã Hoằng Lộc và xã Hoằng Châu), Bắc Hoằng Hóa (xã Hoằng Phú), Hòa Lộc (xã Hoa Lộc), Thị trấn Quán Lào (xã Yên Định), Tượng Lĩnh (xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh), Đông Văn (phường Đông Quang) và Xuân Lai (xã Xuân Lập). Trong nhóm này, diện tích đất đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp đạt 125,1 hecta; diện tích công nghiệp còn lại chưa cho thuê khoảng 68,2 hecta, tạo dư địa lớn để tiếp nhận các dự án mới.

Nhóm cụm công nghiệp có tốc độ triển khai tích cực nhất hiện nay gồm 23 cụm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ hoặc theo từng giai đoạn, đang thi công hạ tầng hoặc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Danh mục gồm các cụm công nghiệp: Xuân Hòa (xã Xuân Bình), Điền Trung (xã Điền Lư), Cẩm Sơn (xã Cẩm Thủy và xã Cẩm Vân), Thượng Ninh (xã Thượng Ninh), Đông Bắc thành phố Thanh Hóa (phường Nguyệt Viên), Tư Sy (xã Nga Thắng và xã Nga Sơn), cụm công nghiệp số 2 Vạn Hà (xã Thiệu Hóa), Thọ Minh (xã Thọ Lập), Liên Hoa (xã Hoa Lộc), Hợp Thắng (xã Hợp Tiến và xã Tân Ninh), Hậu Hiền (xã Thiệu Toán), Tiến Lộc (xã Triệu Lộc), Tam Linh (xã Nga Thắng và xã Nga Sơn), Vạn Thắng – Yên Thọ (xã Nông Cống và Yên Thọ), Ngọc Vũ (xã Thiệu Tiến), Vĩnh Minh (xã Biện Thượng), Thọ Nguyên (xã Thọ Xuân), cụm công nghiệp làng nghề phường Quảng Châu – Quảng Thọ (phường Sầm Sơn), Cẩm Châu (xã Cẩm Vân), Cống Trúc (xã Quảng Bình), Vân Du (xã Ngọc Trạo), Quảng Yên (xã Quảng Yên) và Minh Tiến (xã Minh Sơn).

Thi công xây dựng cụm công nghiệp Hợp Thắng

Tỉnh Thanh Hoá cũng đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với 10 cụm công nghiệp đang thực hiện hồ sơ và triển khai giải phóng mặt bằng, gồm Hà Long I (xã Hà Long), Nham Thạch (xã Tiên Trang), Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Lộc), Khe Hạ (xã Luận Thành), Hải Long – Xuân Khang (xã Như Thanh), Hoằng Đông (xã Hoằng Thanh), Bãi Trành (xã Xuân Bình), cụm công nghiệp liên xã Dân Lực – Dân Lý – Dân Quyền (xã Triệu Sơn), Thuần Lộc (xã Hậu Lộc) và Thạch Bình (xã Thạch Bình). Đây là nhóm có nhiều tiềm năng mở rộng quỹ đất trong thời gian tới khi tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh.

Bên cạnh đó, có 7 cụm công nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, chưa triển khai giải phóng mặt bằng. Các cụm gồm Cầu Quan (xã Trung Chính), cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa (phường Quảng Phú và xã Lưu Vệ), Xuân Cao 2 (xã Luận Thành), Hà Lĩnh II (xã Tống Sơn), Xuân Hòa – Thọ Hải (xã Xuân Hòa), Đông Sơn II (phường Bỉm Sơn) và Tân Thọ (xã Trung Chính). Đây là nhóm đòi hỏi sự đôn đốc sát sao để hoàn thiện quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý về đất đai.

Đáng chú ý, cụm công nghiệp Đông Ninh (phường Đông Sơn), diện tích 14,94 ha, được thành lập từ tháng 6 năm 2020 nhưng đến nay chậm tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư. Sở Công Thương đang xem xét tham mưu chấm dứt dự án theo quy định nếu chủ đầu tư tiếp tục không khắc phục các tồn tại.