Thanh Hoá “gọi tên” các đơn vị chậm tiến độ

Mặc dù đã giải ngân 66,7% kế hoạch vốn đầu tư công, tương ứng hơn 16,6 nghìn tỷ đồng, Thanh Hoá vẫn đang đối mặt áp lực lớn trong giai đoạn nước rút. Tỉnh yêu cầu toàn bộ sở, ngành và các địa phương bám sát Chiến dịch “90 ngày đêm” nhằm đạt mục tiêu giải ngân năm 2025...

Theo Sở Tài chính Thanh Hoá, đến ngày 02/12/2025, tổng giá trị giải ngân đạt 16.692,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đã hoàn thành 69,3%. Kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án lớn đang cùng lúc triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện theo kế hoạch Hội đồng nhân dân giao mới đạt mức trung bình, chưa tạo được sự bứt phá như yêu cầu.

Trong số 223 chủ đầu tư, có 69 đơn vị đã giải ngân đủ 100% kế hoạch vốn, bao gồm Sở Công Thương; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Mắt; Chi cục Thuỷ lợi; Trung tâm Thanh thiếu nhi và nhiều xã, phường như Quảng Chính, Hàm Rồng, Thiệu Trung, Sao Vàng, Thọ Xuân, Đông Thành, Nguyệt Viên, Quang Trung, Hải Bình, Hoằng Tiến, Yên Thọ, Hậu Lộc, Tống Sơn, Trung Chính...

Nhóm địa phương hoàn thành sớm thể hiện rõ sự chủ động trong chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thi công và phối hợp đẩy nhanh thủ tục thanh toán.

Ngoài nhóm hoàn thành 100%, có 88 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân. Trong đó, Văn phòng Tỉnh uỷ đạt 98%; Tỉnh đoàn đạt 94,8%; Sở Dân tộc và Tôn giáo đạt 93%; Ban Quản lý dự án khu vực Yên Định đạt 89,1%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 86%; Viện Nông nghiệp Thanh Hoá đạt 84,2%; Ban Quản lý dự án công trình giao thông đạt 82%.

Tiến độ khả quan của nhóm này đến từ việc chuẩn bị dự án tốt, kiểm soát chặt tiến độ thi công và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc hồ sơ với nhà thầu.

Toàn tỉnh Thanh Hoá hiện vẫn còn 66 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn bình quân, trong đó có 31 đơn vị cấp tỉnh và 35 đơn vị là xã, phường. Một loạt đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Ban Quản lý dự án khu vực Nghi Sơn đạt 12,3%; Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đạt 13,3%; Sở Y tế đạt 14,4%; Ban Quản lý dự án Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt 16,2%; Bệnh viện Ung bướu đạt 21,8%; Ban Quản lý dự án nông nghiệp đạt 22,7%; Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 24,3%.

Các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2025 có tổng vốn hơn 2.438 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 588,5 tỷ đồng, tương đương 24,1%. Nguồn vốn bổ sung theo Nghị quyết 37/2021/QH15 từ ngân sách Trung ương cũng trong tình trạng chậm, mới đạt 19,3%.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị trực tuyến đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Tại hội nghị trực tuyến ngày 10/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh đánh giá dù Thanh Hoá đứng thứ ba toàn quốc về giải ngân vốn theo kế hoạch Chính phủ giao, nhưng tiến độ theo kế hoạch của Hội đồng nhân dân mới đạt mức trung bình. Ông yêu cầu các đơn vị “tăng tốc mạnh mẽ”, coi giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo mục tiêu năm.

Ông Hoài Anh cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ văn bản liên quan, thực hiện nghiêm Kế hoạch 210/KH-UBND về Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm. Các nhà thầu phải được đôn đốc thường xuyên; các xã, phường tập trung cho giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở.

Các tổ công tác của tỉnh được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn. Sở Tài chính theo dõi sát từng giai đoạn, đồng thời chuẩn bị phương án phân bổ vốn năm 2026.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu giải pháp quản lý vật liệu xây dựng, còn Sở Xây dựng xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà thầu bảo đảm năng lực và chất lượng.

Liên quan kế hoạch năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: khi vốn được phân bổ, các đơn vị phải giải ngân ngay từ đầu năm, tránh dồn việc vào cuối thời gian như các năm trước.