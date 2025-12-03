Tiến độ đầu tư tại Thanh Hoá còn thách thức

Từ đầu năm 2025, Thanh Hoá liên tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn. Dù có những chuyển biến tích cực, số lượng dự án chậm tiến độ vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy bức tranh đầu tư còn đan xen cả kỳ vọng lẫn khó khăn...

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hoá, toàn tỉnh hiện có 33 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn đang triển khai với tổng mức vốn khoảng 114.549 tỷ đồng. Trong số này, 12 dự án đảm bảo tiến độ và 21 dự án đang chậm so với kế hoạch đã phê duyệt.

Trong nhóm dự án đảm bảo tiến độ, 7 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, bao gồm: Nhà máy xi măng Đại Dương; Nhà máy dệt may Nan Cheung tại Cụm công nghiệp Thái Thắng (Hoằng Lộc – Hoằng Châu); Nhà máy gia công sản xuất giày dép xuất khẩu Alivia tại Cụm công nghiệp Vạn Hà; Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại Hoằng Tiến; Khu nghỉ dưỡng Sao Mai Thanh Hóa tại Sao Vàng; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial COFO tại Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn; và Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 tại phường Nghi Sơn. Những dự án này đi vào vận hành đã góp phần quan trọng vào tăng công suất sản xuất công nghiệp, mở rộng hoạt động dịch vụ – du lịch và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Bốn dự án khác đang được triển khai xây dựng gồm Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ; Nhà máy Intco Medical Việt Nam tại Bắc Khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn; và Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2. Ngoài ra, dự án Khu đô thị mới tại phường Nguyệt Viên cũng đang được hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công.

Ở chiều ngược lại, 21 dự án đang chậm tiến độ và được phân loại theo ba nhóm nguyên nhân. Nhóm thứ nhất là các dự án bị chậm do vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường hoặc triển khai chậm các khu tái định cư. Nhiều dự án lớn nằm trong nhóm này như dây chuyền 3 và 4 Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Bỉm Sơn; Khu du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân; Khu đô thị Đông đại lộ Bắc Nam tại phường Hàm Rồng; Cảng container Long Sơn; Khu liên hợp sản xuất và chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1.

Nhóm thứ hai gồm những dự án chậm do thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ kéo dài, liên quan đến ý kiến của các bộ và cơ quan Trung ương. Điển hình là Khu bến container số 2 tại Khu kinh tế Nghi Sơn và dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Thanh Hóa.

Nhóm thứ ba là các dự án chậm do nhà đầu tư chưa tập trung triển khai, dẫn đến tiến độ thực hiện không bảo đảm. Một số dự án trong nhóm này gồm Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên và Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1 tại phường Quảng Phú.

Việc rà soát nguyên nhân và yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đang được tỉnh triển khai đồng bộ. Nhiều giải pháp mạnh hơn về giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và theo dõi tiến độ từng dự án được đánh giá sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thanh Hoá.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh đã yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về trình tự thủ tục đầu tư, đốc thúc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và đầu tư tư đã được cấp phép; giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Thúc đẩy các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; thúc đẩy phát triển chuỗi Logistics, hạ tầng văn hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.