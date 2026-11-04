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Thủ tướng đề nghị Airbus nghiên cứu thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam

H Hà Lê

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác phát triển công nghiệp hàng không, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 4/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế Tập đoàn Airbus, nhân dịp tập đoàn kỷ niệm 40 năm hiện diện tại Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Airbus trong 40 năm qua, Thủ tướng cho biết Airbus hiện là nhà cung cấp phần lớn tàu bay cho các hãng hàng không Việt Nam, đồng thời có những đóng góp trong lĩnh vực vệ tinh quan sát.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất.

Thủ tướng cũng đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng cũng đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026 đã góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, với nhiều dự án và kết quả hợp tác cụ thể, trong đó có các dự án với Airbus.

Theo Thủ tướng, với thị trường hơn 100 triệu dân, thu nhập ngày càng tăng cùng việc triển khai các dự án hạ tầng lớn như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình, gắn với phát triển logistics và các khu kinh tế đặc biệt, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về phát triển công nghiệp hàng không và mở rộng đội tàu bay.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác, triển khai các dự án lớn tương xứng với tiềm năng của tập đoàn và tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam và phát triển hệ sinh thái hàng không.

Cụ thể, Airbus cần phối hợp với các đối tác Việt Nam đẩy nhanh triển khai các dự án hàng không – vũ trụ; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực sản xuất, giám sát an toàn và bảo đảm hoạt động bay.

Lãnh đạo Tập đoàn Airbus tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hàng không thương mại, vũ trụ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Lãnh đạo Tập đoàn Airbus tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hàng không thương mại, vũ trụ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đặc biệt đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, nhất là tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Đồng thời, Airbus cần hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng cung cấp tàu bay, đáp ứng nhu cầu mở rộng đội bay và phát triển các đường bay mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Thủ tướng cũng đề nghị Airbus có tiếng nói thúc đẩy Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp châu Âu mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho Airbus và các doanh nghiệp châu Âu hoạt động, đầu tư phù hợp với pháp luật Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Airbus sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Về phía Airbus, ông Wouter van Wersch khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên hàng đầu của tập đoàn.

Theo ông, hiện có 230 máy bay Airbus đang hoạt động tại Việt Nam và dự kiến có thêm 220 máy bay được triển khai trong thời gian tới. Việc Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không, đặc biệt tại Long Thành và Gia Bình, đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng, lãnh đạo Airbus khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam, không chỉ trong cung cấp tàu bay mà còn trong phát triển năng lực ngành hàng không.

Airbus tái khẳng định cam kết hợp tác chiến lược với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng không thương mại, vũ trụ, sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

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