Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược, kinh tế xanh

Ngày 23/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên Hợp Quốc (24/10).
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu; đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa hai bên sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.
Chia sẻ định hướng phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh hai mục tiêu chiến lược 100 năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, gắn với phát triển bền vững, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng.
Việt Nam xác định đổi mới mô hình phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đồng thời thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng.
Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới đối tác toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, nguồn lực, tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, tham gia sâu hơn vào các cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng.
Thủ tướng cũng đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số; xây dựng chính sách thích ứng với già hóa dân số, biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp thông minh, bền vững.
Hai bên cần sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững Việt Nam – Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027–2031, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, thúc đẩy sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc và hợp tác thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam.
Đánh giá cao vai trò của Việt Nam, bà Pauline Tamesis khẳng định Việt Nam đang trở thành đối tác đa phương ngày càng quan trọng, chủ động và có tính kiến tạo, chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia nhận viện trợ thành bên đóng góp tích cực cho Liên Hợp Quốc.
Bà Pauline Tamesis đặc biệt đánh giá cao những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81; ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh, hợp tác đa phương, hợp tác Nam – Nam và chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực cải tổ tổ chức, chuyển đổi số và quản trị AI toàn cầu; khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Tại cuộc tiếp, đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc cũng cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm.
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cam kết hỗ trợ củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế và ứng phó các thách thức y tế công cộng. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) sẽ hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI có đạo đức, công bằng và thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, hợp tác Nam – Nam. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) khẳng định đồng hành cùng Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, huy động tài chính cho Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực người lao động, doanh nghiệp.
Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 2027.
Trong cuộc hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn; đồng thời nhất trí hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Việc hoàn thiện pháp luật về ngân sách, đầu tư công và đấu thầu phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa thủ tục đi đôi với tăng cường kiểm soát, hậu kiểm, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.
Tại cuộc hội đàm ngày 23/10 ở Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và quốc phòng – an ninh.
Ngày 23/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo hai vùng Flanders và Wallonie, đề nghị tăng cường hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ, logistics, chuyển đổi xanh và ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược.
Trong bài phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ba thông điệp lớn về những chuyển dịch chiến lược của thế giới, sự đồng điệu trong tầm nhìn Việt Nam – EU và đề xuất 5 định hướng hợp tác đột phá, đưa quan hệ hai bên phát triển sâu rộng, thực chất.
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