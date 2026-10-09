Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Lào quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh và triển khai các dự án hợp tác trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 8/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại Nhà Quốc hội Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng ông Sonexay Siphandone được Quốc hội khóa X của Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith và hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã thống nhất nhiều phương hướng lớn nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hai nước quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ “hợp tác tốt” sang “hợp tác hiệu quả”, từ “cam kết” sang “kết quả cụ thể”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác, tổ chức bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, khẳng định đây là minh chứng cho sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến đáng ghi nhận; hợp tác giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm, ủng hộ nghiên cứu, ban hành và áp dụng các chính sách, quy định phù hợp để tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp.

Trọng tâm là thúc đẩy triển khai các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam và Lào đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hai bên đồng thời nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ; phối hợp chuẩn bị các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.