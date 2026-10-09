Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không gì có thể lay chuyển

Chiều 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và ông Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Thủ tướng khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ là quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Mặt trận và các Hội Hữu nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Cùng với việc tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và kết nối địa phương, Thủ tướng đề nghị các tổ chức hữu nghị phát huy vai trò cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Ông Laopaoxong Navongxay đánh giá cao việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lựa chọn Lào là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ hai nước.
Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và tổ chức quần chúng; chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và phát huy vai trò của cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam.
Ông cũng đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhân chuyến thăm.
Đặc biệt, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hướng tới năm 2027, khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
Ghi nhận các đề xuất của phía Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định đây là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị trong kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế và vận động sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước.
* Tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào, với sự tham dự của các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Lào.
Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục lâu đời của người dân Lào, thường được tổ chức trong những dịp quan trọng, mang ý nghĩa cầu chúc bình an, sức khỏe và may mắn. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Hoạt động diễn ra trong chuyến thăm chính thức Lào ngày 8 - 9/10/2026 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Lào trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.
* Sáng 9/10, hai Thủ tướng Việt Nam và Lào tới thăm Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong.
Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của ba vị lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước cũng như việc đặt nền móng, xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Các đại biểu khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000 m2, với điểm nhấn là cụm tượng đài ba vị lãnh tụ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại 330 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Lào.
Được khánh thành ngày 2/12/2025 nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, công viên là công trình văn hóa mang tính biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào, đồng thời là địa điểm phục vụ tham quan, giáo dục truyền thống cho nhân dân hai nước.
Tại đây, hai Thủ tướng đã cùng trồng cây lưu niệm.
Cũng trong sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm gia đình, dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và việc củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 - 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Việt Nam tại Lào chủ động mở rộng đầu tư, kinh doanh, tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Unitel đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số và logistics số; phấn đấu trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào, tiếp tục là hình mẫu hợp tác kinh tế hiệu quả giữa Việt Nam và Lào.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino tạo nền tảng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và logistics, đặc biệt là kết nối hạ tầng hàng hải, hàng không, tài chính - ngân hàng và Kênh đào Panama, qua đó tăng cường liên kết với thị trường Mỹ Latinh - Caribe.
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh và triển khai các dự án hợp tác trọng điểm.
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