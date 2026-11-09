Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8–11/11.
Theo TTXVN, tại lễ đón, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội danh dự và giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước.
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Trước đó sáng ngày 9/11, tại Tokyo, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Obuchi Yuko cùng 20 thành viên lãnh đạo chủ chốt của Liên minh, trong đó có các Bộ trưởng và nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản.
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Liên minh trong củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Liên minh đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên minh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Liên minh quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác địa phương trên tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các nghị sĩ Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Obuchi Yuko khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, bà Obuchi khẳng định Liên minh sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường tin cậy lẫn nhau và mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu địa phương.
Các thành viên Liên minh cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông nghiệp, chế biến và xuất khẩu nông sản, an ninh mạng; tăng cường phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đóng góp vào sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
Trong các cuộc tiếp lãnh đạo sáu tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tại Tokyo ngày 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác đầu tư dài hạn, tập trung vào hạ tầng chiến lược, tài chính, năng lượng sạch, công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới.
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