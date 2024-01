Thúc tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tại Thanh Hóa

Lũy kế đến năm 2023, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn bình quân đạt 33,1%; khu công nghiệp Bỉm Sơn 66,1%; khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng 1,7%; khu công nghiệp Thạch Quảng 6,1%...

Việc chậm trễ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thời gian qua, với nhiều nguyên nhân được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chỉ ra, như: nguyên nhân bất khả kháng từ dịch bệnh COVID-19; hay những bất cập về cơ chế, chính sách, thủ tục và nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó, một số chủ đầu tư còn yếu, kém về năng lực, chưa chủ động triển khai dự án. Tất cả đã và đang là "rào cản" đối với việc triển khai các dự án đúng kế hoạch.

Chính vì vậy, năm 2023, để phát triển hạ tầng các khu công nghiệp được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc triển khai lập quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, tại một số dự án khu công nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh này, tiến độ đầu tư hạ tầng đã "bắt nhịp" hơn trước.

Cụ thể, trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp số 21 với 389,91 ha, khu công nghiệp số 22 với 680,07 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn; đẩy nhanh hồ sơ, thủ tục quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp, gồm: Khu công nghiệp số 16, Khu kinh tế Nghi Sơn; khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa; khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống; khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hoá; khu công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá,...; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu nghiệp WHA Thanh Hóa với 178,51 ha, tại huyện Hoằng Hóa.

Đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhà đầu tư hạ tầng, hiện nay đang được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể như tại Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 1, Khu kinh tế Nghi Sơn do Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư với diện tích 67 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 433 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gồm: đường nội bộ, nhà máy xử lý nước thải, tường rào....

Đến nay, dự án đã được cho thuê đất (giai đoạn 1) với diện tích 33 ha, thu hút được 7 dự án đầu tư thứ cấp với tổng diện tích 3,4 ham với tỷ lệ lấp đầy đạt 8,7%. Đối với phần diện tích 34 ha còn lại, do công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tới 370 hộ dân, chi phí giải phóng mặt bằng lớn, nên chủ đầu tư đang đề xuất không đầu tư và điều chỉnh quy hoạch dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đi kiểm tra tiến độ triển khai và thi công một số công trình trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tiếp đến, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư với diện tích 247 ha, tổng vốn đăng ký 1.102 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành và bàn giao diện tích đất 115,3 ha với kinh phí chi trả 121,7 tỷ đồng. Đã thực hiện san lấp được khoảng 90% lô E3 (diện tích 10,75 ha); 25% lô D3 (diện tích 34,21 ha); 50% lô C3 (diện tích 22,1 ha); 5% lô A3 (diện tích 9,82 ha); cơ bản hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt nhà máy xử lý nước thải với công suất 1.900 m3/ngày đêm và đang chuẩn bị điều kiện để thi công các hạng mục hạ tầng khác; lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 302,52 tỷ đồng. Dự án đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh quyền tổ chức thực hiện dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Luyện kim thuộc khu công nghiệp số 9, Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Nghi Sơn làm chủ đầu tư với diện tích 480,4 ha, tổng vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 227,18 ha; đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất với diện tích 175,66 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 62,8%.

Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn do Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư, với diện tích 491,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; hoàn thành giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với diện tích 66,51 ha, được ký hợp đồng thuê đất với diện tích 39,45 ha. Đối với diện tích còn lại, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Về hạ tầng Khu công nghiệp Bỉm Sơn có tổng diện tích 524,29 ha, được chia thành 3 khu, trong đó: Nam khu A (145 ha) do Công ty cổ phần Tập đoàn Phục Hưng làm chủ đầu tư hạ tầng, vốn đăng ký đầu tư 516,7 tỷ đồng, đã hoàn thành đầu tư trên 80% khối lượng; Bắc khu A (163 ha) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển VID Thanh Hóa làm chủ đầu tư hạ tầng, vốn đăng ký đầu tư 886,5 tỷ đồng, đã hoàn thành đầu tư khoảng 67% khối lượng; Khu B (216,29 ha) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư hạ tầng, vốn đăng ký 430 tỷ đồng, đã hoàn thành đầu tư đạt khoảng 67% khối lượng.

Tại Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân: do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung làm chủ đầu tư, với diện tích 537 ha, tổng vốn đầu tư 3.255 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 98,81/121 ha (giai đoạn 1) với kinh phí bồi thường khoảng 50,2 tỷ đồng; đang thực hiện hồ sơ thủ tục thuê đất đợt 1 (giai đoạn 1) với diện tích là 36,7 ha. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư chưa đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện dự án.