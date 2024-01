Thanh Hóa thu hơn 16.000 tỷ từ hoạt động xuất nhập khẩu

Ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ và các giải pháp trong việc thực hiện thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến ngày 31/12/2023, số thu nộp ngân sách nhà nước là 16.196,6 tỷ đồng, đạt 120% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (13.500 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 12,95 tỷ USD, bằng 90,5 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá kim ngạch nhập khẩu là 8,47 tỷ USD; xuất khẩu là 4,48 tỷ USD. Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã làm thủ tục là 127.524 tờ khai, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022.

Đơn vị này cũng hoàn thành kiểm tra sau thông quan đối với 16 doanh nghiệp, thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Trong năm, đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện và bắt giữ 07 vụ án về ma túy, tang vật thu được là 54,93 kg ma túy các loại; 1 khẩu súng quân dụng và 100 viên đạn; Thực hiện xử phạt 77 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, số tiền phạt thu được là 1,29 tỷ đồng; giảm 57 vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2022.

Trước những biến động ngày càng nhiều của nền kinh tế thế giới đã và đang tác động sâu sắc đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực kết nối, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp như đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách xuất nhập khẩu, chủ động trong công tác công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”; “4 tăng, 2 giảm, 3 không”; tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai các nội dung về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng tiếp tục đơn giản, hài hòa hóa các chế độ quản lý hải quan theo chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), tạo nền tảng để tái thiết kế các quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh…

Đồng thời, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan như: niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính và các chế độ chính sách pháp luật về hải quan, thủ tục hành chính, các văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan tại trụ sở cơ quan Hải quan và các địa điểm làm thủ tục hải quan, trụ sở các Chi cục Hải quan cửa khẩu, đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử của đơn vị để để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết và thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục thông quan.

Cục Hải quan Thanh Hóa thường xuyên thực hiện nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 04 Hội nghị đối thoại về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và giải đáp kịp thời, thỏa đáng các vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa tích cực đảm bảo quản lý vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống VASSCM và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành của đơn vị ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt 24/7. Thường xuyên thực hiện nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh để xử lý đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan, Thực hiện đo thời gian giải phóng hàng tại các chi cục Hải quan cửa khẩu để đánh giá hiệu quả chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ công chức tại đơn vị.

Kết quả, năm 2023, thời gian trung bình giải quyết thủ tục hải quan cho hàng xuất khẩu từ khi tiếp nhận tờ khai đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng tại Cục đã giảm 13 giờ 41 phút. Thời gian trung bình từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 3 giờ 55 phút so với năm 2022; Đối với hàng nhập khẩu thời gian trung bình từ khi tiếp nhận tờ khai IDC đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 06 giờ 32 phút và thời gian trung bình từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 07h 45 phút so với năm 2022.

Điều này đã giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan và cũng là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Cục Hải quan Thanh Hóa để mang lại hiệu quả tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp.

Từ những cố gắng không ngừng đó, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã được sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, mang lại những hiệu quả thiết thực cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, lành mạnh, thông thoáng, hấp dẫn, góp phần nâng cao chỉ số năng lục cạnh tranh cấp tỉnh song vẫn đảm bảo việc giám sát, quản lý được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, chống thất thu cho ngân sách.

Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được xếp thứ nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh, đồng thời xếp trong nhóm dẫn đầu về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải các hành chính năm 2022 do Tổng cục Hải quan đánh giá.