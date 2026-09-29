Thị phần thương mại điện tử: TikTok Shop sắp "đuổi kịp" Shopee

Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...

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Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn và YouNet ECI, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 264,8-291,6 nghìn tỷ đồng. Số nhà bán hàng phát sinh doanh thu đạt 613.800, tăng 14,1% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ đạt 2,19 tỷ sản phẩm, tăng 13,7%.

Về thị phần, Shopee tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam, với hơn một nửa GMV, khoảng 144,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, GMV của TikTok Shop duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội, tăng 27%, đạt 115 nghìn tỷ đồng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với “sàn cam”.

Về GMV doanh thu bình quân của các nhà bán hàng, Shopee cũng tiếp tục ghi nhận dẫn đầu, đạt 831,7 triệu đồng/nhà bán hàng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, TikTok Shop đạt 532,7 triệu đồng, tăng 65%. Như vậy, GMV bình quân của một nhà bán hàng trên Shopee hiện cao hơn khoảng 56% so với TikTok Shop.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Shopee như hiện nay, TikTok Shop được dự đoán có khả năng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách với đối thủ này.

Về giá trị GMV bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra, Tiki có mức GMV bình quân cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%.

Giá trị đơn hàng trên các sàn đang có xu hướng tăng phản ánh người tiêu dùng ngày càng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có giá trị cao. Mức GMV bình quân khác biệt đáng kể giữa các nền tảng, một phần do định vị và cơ cấu ngành hàng, tệp khách hàng của mỗi sàn.

Mặc dù GMV của cả sàn, các nhà bán hàng đều tăng, song số lượng shop có doanh thu tiếp tục thu hẹp. Số shop nhỏ lẻ (non-mall) giảm khoảng 27% và shop Mall giảm khoảng 25% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường đang ngày càng tập trung vào các thương hiệu lớn và những nhà bán hàng có năng lực vận hành, kinh doanh tốt.

Trong nửa đầu năm, ba nhóm có doanh thu lớn nhất là làm đẹp và chăm sóc cá nhân với 49,5 nghìn tỷ đồng; thời trang nữ với 40,35 nghìn tỷ đồng và nhà cửa và đời sống với 37,68 nghìn tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, điện gia dụng - điện tử dẫn đầu với mức tăng 26% so với cùng kỳ, tiếp đến là ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng 20%, thời trang và phụ kiện tăng 18% và làm đẹp tăng 12%.

Sự dịch chuyển này cho thấy nhu cầu trên các sàn không chỉ tập trung vào những nhóm hàng tiêu dùng phổ biến. Các ngành hàng có giá trị giao dịch cao như điện tử, điện gia dụng đang tăng nhanh, trong khi một số nhóm từng tăng trưởng nóng như làm đẹp có dấu hiệu chậm lại.

Thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam đã tăng gấp khoảng 10 lần trong một thập kỷ, từ quy mô 4 tỷ USD năm 2015 lên 38,5 tỷ USD năm 2025 (theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2026 của VECOM), và có thể đạt quy mô gấp 25 lần vào năm 2030 nếu duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2025 (21%) được VECOM đánh giá là mức thấp nhất trong thập kỷ qua, phản ánh thị trường đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang giai đoạn phát triển bền vững hơn.

Trong khi đó, năm nay, thị trường được dự báo sẽ cán mốc 44,3 tỷ USD, tuơng đương tăng khoảng 15% so với năm 2025.

Dù các tổ chức nghiên cứu đưa ra những quy mô và tốc độ tăng trưởng khác nhau, điểm chung là thị trường thương mại điện tử Việt Nam vẫn được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong trung hạn, nhưng khó lặp lại tốc độ tăng trưởng cao của giai đoạn trước.

Thị trường đang đồng thời chịu tác động của ba xu hướng: độ phủ Internet và số lượng người dùng mới dần tiến tới mức bão hòa; hoạt động thanh lọc nhà bán hàng ngày càng mạnh cùng yêu cầu cao hơn về thuế, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa; trong khi sức mua còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các nền tảng sẽ không chỉ nằm ở việc mở rộng số lượng người dùng hay nhà bán hàng. Khả năng giữ chân người mua, nâng tỷ lệ chuyển đổi, kiểm soát chất lượng hàng hóa và phát triển các mô hình bán hàng mới sẽ ngày càng quyết định vị thế của từng nền tảng.

Các chính sách mới, gồm Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, Luật Thương mại điện tử cùng các quy định về thuế, xuất khẩu trực tuyến và thống kê thương mại điện tử, sẽ tiếp tục định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường.