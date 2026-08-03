TP.HCM đặt mục tiêu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 25% mỗi năm

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026–2030 vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm và chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn…

70% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 25% mỗi năm - Ảnh: Minh Hà

Theo Kế hoạch, thương mại điện tử được xác định là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, phát triển theo hướng tối ưu hóa toàn bộ quá trình từ sản xuất, kinh doanh đến trải nghiệm người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Kế hoạch được triển khai gắn với Chiến lược chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế số tại TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu đến năm 2030, 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến và doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, Thành phố đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa tầm nhìn này. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030 đã được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, xác định thương mại điện tử là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, TP. Hồ Chí Minh đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Đến năm 2030, Thành phố không chỉ hướng tới việc tăng tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến mà còn đặt mục tiêu doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa. Điều này đòi hỏi sự phát triển đồng bộ từ hạ tầng số, logistics đến thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ website vi phạm quyền lợi người tiêu dùng xuống dưới 10%, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh và bền vững. TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sản phẩm sử dụng bao bì nhựa xuống tối đa 45% và nâng tỷ lệ bao bì tái chế lên 50%. Đồng thời, ít nhất 40% doanh nghiệp logistics sẽ sử dụng năng lượng sạch và 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh. Đây là những bước đi quan trọng nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển thị trường thương mại điện tử được đặt lên hàng đầu. Thành phố cũng chú trọng đầu tư vào hạ tầng số, khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, và Internet vạn vật (IoT). Ngoài ra, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy hóa đơn điện tử cũng là những ưu tiên hàng đầu.

Một điểm đáng chú ý khác là TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và hàng Việt chất lượng cao lên các nền tảng thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu Việt mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới. Thành phố cũng đang nỗ lực nâng cấp hệ thống cửa hàng tạp hóa, chuyển đổi số chợ truyền thống và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại, đầu tư số.

Với những chiến lược và mục tiêu rõ ràng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thương mại điện tử. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế số mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm thương mại điện tử hàng đầu khu vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.