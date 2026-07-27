Hạ tầng thương mại điện tử mở đường cho hàng kích cỡ lớn tăng trưởng

Nhu cầu mua nội thất, điện máy và đồ gia dụng kích cỡ lớn qua kênh trực tuyến đang gia tăng, mở ra cơ hội mới cho nhà bán khi năng lực vận hành và các công cụ hỗ trợ kinh doanh ngày càng phù hợp hơn với đặc thù ngành hàng.

Không còn giới hạn ở các sản phẩm nhỏ gọn, thương mại điện tử (TMĐT) đang từng bước đáp ứng nhu cầu mua sắm đối với nhóm hàng cồng kềnh như sofa, giường, tủ, điện máy và đồ gia dụng cỡ lớn. Sự thuận tiện trong việc tìm kiếm, so sánh sản phẩm, kết hợp cùng các giải pháp giao nhận và lắp đặt ngày càng hoàn thiện, đang thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn mua sắm trực tuyến nhiều hơn đối với nhóm hàng này, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các thương hiệu và nhà bán.

KHI GIỎ HÀNG TRỰC TUYẾN NGÀY CÀNG ĐA DẠNG HƠN

Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu. Bên cạnh việc mua sắm thường xuyên hơn, người dùng cũng dần mở rộng lựa chọn sang những ngành hàng có giá trị cao và trước đây phụ thuộc nhiều vào kênh bán lẻ truyền thống.

Xu hướng này thể hiện tương đối rõ ở ngành nội thất. Theo dữ liệu công khai của ECDB, công ty phân tích thị trường thương mại điện tử có trụ sở tại Đức, doanh thu trực tuyến ngành nội thất Việt Nam đạt 1,85 tỷ USD năm 2025, tăng 10-15% so với năm trước. Mordor Intelligence cũng nhận định trực tuyến là kênh phân phối nội thất tăng nhanh nhất tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm dự kiến đạt khoảng 13,35% đến năm 2031.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, nhu cầu đối với nội thất, điện máy, gia dụng cỡ lớn cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý.

Theo số liệu từ Shopee, trong nửa đầu năm 2026, số lượng đơn hàng trung bình mỗi ngày của nhóm sản phẩm có kích thước lớn (hàng cồng kềnh) tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này đặc biệt rõ ở ngành nội thất, với số đơn hàng trung bình mỗi ngày cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương đương, cho thấy giỏ hàng trực tuyến của người dùng đang ngày càng mở rộng.

Không chỉ mua trực tuyến các mặt hàng điện máy quen thuộc như tivi và tủ lạnh, người dùng đang dần lựa chọn thêm những sản phẩm có kích cỡ lớn như sofa, đệm cao su, giường và tủ. Sự thay đổi này đến từ việc trải nghiệm mua sắm trực tuyến ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu vốn là rào cản của nhóm hàng cồng kềnh, từ việc tìm kiếm đa dạng mẫu mã, tham khảo thông tin sản phẩm đến so sánh lựa chọn trước khi quyết định mua.

HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SẴN SÀNG CHO NHÀ BÁN TIẾP CẬN CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG MỚI

Vận hành là một trong những bài toán lớn khi kinh doanh nội thất, điện máy và đồ gia dụng kích cỡ lớn trên thương mại điện tử. Kích thước, trọng lượng và đặc tính riêng của từng sản phẩm khiến quá trình xử lý, giao nhận phức tạp hơn so với các mặt hàng thông thường. Vì vậy, việc phát triển các giải pháp vận hành chuyên biệt cho hàng cồng kềnh không chỉ giúp tháo gỡ rào cản trong quá trình mua bán trực tuyến, mà còn tạo điều kiện để nhóm ngành hàng này mở rộng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Để đáp ứng yêu cầu này, Shopee đã triển khai phương thức vận chuyển Hàng Cồng Kềnh cho một số sản phẩm và ngành hàng thỏa điều kiện áp dụng về kích thước, đặc tính vận chuyển. Các đơn hàng này được tiếp nhận và xử lý trong quy trình giao nhận trên nền tảng. Bên cạnh đó, Shopee cung cấp thêm lựa chọn để nhà bán chủ động vận chuyển những mặt hàng có kích thước đặc biệt hoặc được sản xuất theo yêu cầu.

Các phương thức vận chuyển hàng kích cỡ lớn trên Shopee giúp nhà bán linh hoạt xử lý đơn hàng theo kích thước và đặc tính của từng sản phẩm. Ảnh: Shopee.

Mới đây, sàn đã bổ sung các sản phẩm vào danh mục được hỗ trợ vận chuyển dưới phương thức Hàng Cồng Kềnh, bao gồm hầu hết ngành hàng có sản phẩm kích cỡ lớn như giường, tủ quần áo, máy giặt, xe đẩy em bé, ghế ngồi ô tô - xe máy, vật liệu xây dựng… Đồng thời, Shopee cũng ra mắt giải pháp Delivery++, cung cấp dịch vụ lắp đặt tận nhà tại các khu vực áp dụng thuộc Hà Nội và TP.HCM.

Giải pháp này hướng đến tháo gỡ những rào cản khi mua sắm các sản phẩm kích thước lớn như khó vận chuyển, lắp đặt hoặc cần sắp xếp thời gian giao nhận phù hợp. Theo đó, sàn sẽ phối hợp với các đối tác vận chuyển để giao hàng tận nhà. Người dùng cũng có thể chủ động lựa chọn thời gian giao nhận phù hợp, đồng thời đặt lịch hỗ trợ lắp đặt theo nhu cầu. Dịch vụ hiện khả dụng cho một số nhà bán nhất định và dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Dịch vụ lắp đặt tại nhà đã được Shopee triển khai mở rộng trên nhiều ngành hàng, áp dụng tại các khu vực thỏa điều kiện thuộc Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Shopee.

Với nhà bán, sự dịch chuyển này mở ra cơ hội phát triển thêm danh mục sản phẩm và tiếp cận người mua ngoài phạm vi phân phối truyền thống. Đặc biệt với các nhà bán nội thất, điện máy và đồ gia dụng quy mô vừa và nhỏ, thương mại điện tử giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời thử nghiệm nhu cầu đối với các dòng sản phẩm mới.

Bên cạnh bài toán vận hành, việc truyền tải đầy đủ thông tin sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng khi đưa nhóm hàng cồng kềnh lên môi trường trực tuyến. Thông qua Shopee Live, Shopee Video, chatbot cùng các công cụ AI và tự động hóa, nhà bán có thể giới thiệu sản phẩm một cách sinh động và chi tiết hơn. Những thông tin quan trọng khi lựa chọn nhóm hàng này, như kích thước, chất liệu, công năng hay cách bố trí trong không gian sống, nay có thể được truyền tải trực quan hơn ngay trên nền tảng số, giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

Những thay đổi trong hành vi mua sắm cùng sự hoàn thiện của hệ sinh thái thương mại điện tử đang mở rộng khả năng tiếp cận và kinh doanh trực tuyến đối với nhiều ngành hàng hơn, bao gồm cả những nhóm sản phẩm có giá trị cao, kích thước lớn và yêu cầu vận hành phức tạp. Đây là nền tảng để các thương hiệu và nhà bán nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026, khai phá thêm nhiều tiềm năng kinh doanh trên môi trường trực tuyến.