Tiền ào ạt vào cổ phiếu blue-chips, thanh khoản VN30 cao nhất 16 phiên

Thị trường tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch chiều nay dù một vài trụ VCB, VHM, SAB còn yếu hơn buổi sáng. Bù lại bên mua hưng phấn cao, nâng lệnh đẩy mặt bằng giá cổ phiếu cao hơn. Nhóm blue-chips VN30 tăng thanh khoản gấp đôi phiên trước, lên cao nhất 16 phiên và VN30-Index cũng tăng tốt nhất sàn HoSE.

Sự kìm hãm của một số cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có tác dụng hạ nhiệt tâm lý khỏi hưng phấn của mức. Nếu VCB, VHM, SAB cũng tăng, VN-Index chiều nay có thể đột biến.

So với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 có 4 mã đi lùi, trong đó bao gồm VCB, VHM. Mức tụt giá ở hai mã này không đáng kể, chủ yếu là bị kiềm chế trong đợt ATC. VCB đóng cửa giảm 2,19%, tụt nhẹ một bước giá so với phiên sáng. Thực ra ở giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VCB đã co lại một chút còn giảm 2% so với tham chiếu. VHM đến cuối đợt liên tục cũng đã quay lại được mức tham chiếu, nhưng ATC lại sụt giảm 0,37%. Trừ VCB gây tác động xấu từ sáng, chiều nay thực ra các trụ chỉ thêm VHM là yếu. Ngoài ra VNM cũng tụt nhẹ 0,41% so với buổi sáng nhưng đóng cửa vẫn còn tăng 1,69%. GVR để mất toàn bộ mức tăng 1,18% buổi sáng và đóng cửa quay lại tham chiếu.

Việc hạ nhiệt một chút điểm số không phải là điều bất lợi, vì thị trường cơ bản vẫn đang rất hưng phấn. Chiều nay đà tăng giá không hẳn là rộng thêm, nhưng lại có mặt bằng giá cao hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 140 mã tăng trên 1%, đóng cửa là 160 mã. VN30-Index chốt phiên tăng 1,22%, Midcap tăng 0,96%, Smallcap tăng 1,14%, đều mạnh hơn buổi sáng. VN-Index đóng cửa tăng 10,95 điểm tương đương +0,96%, độ rộng ghi nhận 327 mã tăng/97 mã giảm.

Khá bất ngờ là chiều nay dòng tiền có phần yếu hơn buổi sáng. Thanh khoản hai sàn chỉ tăng thêm xấp xỉ 8.930 tỷ đồng, thấp hơn buổi sáng 9,3%. HoSE cũng giảm giao dịch 4,8% với 8.224 tỷ đồng. Thậm chí rổ VN30 chiều nay cũng giảm tới 13,3% thanh khoản.

Thế nhưng rổ blue-chips phiên chiều có giá tiến triển rất tốt. Tới 20/30 cổ phiếu trong nhóm VN30 chiều nay tăng cao hơn phiên sáng. Một số mã biến động rất khỏe như MSN tăng tới 2,77%, đóng cửa trên tham chiếu 3,59%; BID tăng thêm 2,51%, chốt tăng 5,98%; PLX tăng thêm 3,21% mở rộng đà tăng tổng thể lên 3,72%. Ngoài ra VJC, SSI, MWG cũng có cải thiện giá hơn 1% so với buổi sáng.

Nhóm VN30 phiên chiều tuy giảm bớt thanh khoản, nhưng giá lại lên cao hơn, rất có thể là do bên bán đã thoái lui. Thêm nữa dù giảm giao dịch buổi chiều nhưng tính chung cả phiên, rổ này vẫn đạt mức thanh khoản cao nhất 16 phiên. Thanh khoản rổ này chiếm 40,7% tổng khớp sàn HoSE, cao nhất 8 phiên và mức trung bình tuần trước chỉ có 35,5%. Về mặt tăng trưởng, giao dịch của nhóm VN30 hôm nay cũng tăng 51% so với phiên trước, trong khi Midcap giảm 0,6%, Smallcap tăng 22,3%.

Sự cản trở của VCB, VHM, SAB, VRE không ảnh hưởng nhiều lên tâm lý chung.

Với độ rộng rất tốt, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều tăng giá và có đại diện nổi bật nhờ thu hút dòng tiền cực lớn. Chứng khoán có SSI tăng 3,97% với thanh khoản 831,7 tỷ đồng; bất động sản có PDR tăng 6,94% với 515,3 tỷ; NVL tăng 2,76% với 4087 tỷ; Ngân hàng có MBB, LPB, VPB tăng hơn 1% và thanh khoản đều trên 300 tỷ… Thực tế dòng tiền mạnh đã làm rất tốt chức năng của mình là đẩy giá lên. Tính chung cả ngày, HoSE có 46 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng – nhóm này chiếm 72% tổng khớp sàn này – thì chỉ có 6 mã giảm giá, 2 mã tham chiếu, còn lại đều tăng.

HoSE cũng có khoảng 30 cổ phiếu tăng giá trên 4%, thì VN30 đóng góp 3 mã là PDR, MWG và BID. Số còn lại cũng có nhiều đại diện mạnh mẽ đáng chú ý như CTI kịch trần với 25,8 tỷ đồng thanh khoản; NTL trần với 78,2 tỷ; GEX tăng 5,15% với 345,4 tỷ; HQC tăng 4,69% với 26,4 tỷ; DRC tăng 4,25% với 29,8 tỷ; BAF tăng 4,15% với 108,6 tỷ; PSH tăng 4,14% với 30,3 tỷ; DGW tăng 4,02% với 153,5 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng chấm dứt bán ròng, thậm chí là quay lại mua ròng nhẹ 22,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Do đó vị thế tổng hợp cả ngày còn bán ròng gần 350,3 tỷ đồng. HPG được mua tốt nhất với 205,1 tỷ đồng ròng; SSI +36,1 tỷ; VHC +33,1 tỷ; VCB +32,4 tỷ; GAS +27,9 tỷ; FRT +21,6 tỷ. Phía bán có rất nhiều cổ phiếu, đáng kể là KDC -116,5 tỷ, PVD -73,7 tỷ, VRE -53,2 tỷ.