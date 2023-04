Tiền tiếp tục vào, rung lắc qua nhanh

Những nhịp chốt lời chiều nay khiến thị trường đánh võng khá nhiều, nhưng dòng tiền chờ chực cũng không nhỏ. Khối ngoại giải ngân mạnh là yếu tố cộng hưởng, hỗ trợ giá nhóm blue-chips đang kể. Độ rộng cải thiện mạnh cho thấy đà phục hồi đã diễn ra trên diện rộng.

VN-Index chiều nay thể hiện hai nhịp chốt lời nữa và chỉ số tạo đáy sâu hơn buổi sáng, nhưng độ rộng không tệ hơn. Về cuối phiên lực cầu tăng mạnh, đẩy giá đi lên và độ rộng kết phiên rất tích cực với 250 mã tăng/128 mã giảm.

Chỉ số đóng cửa tăng 2,41 điểm tương đương 0,22% so với tham chiếu. VN30 cũng tăng 0,14%. Thay đổi giá ở nhóm blue-chips rất rõ khi độ rông đảo chiều thành công với 15 mã tăng/10 mã giảm. Thống kê có 19/30 cổ phiếu tăng giá so với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ 9 mã tụt giá. Nhóm trụ trừ VIC, VPB, BID tụt giá so với buổi sáng, các mã khác tăng tốt.

Điều đáng tiếc là sức mạnh của nhóm blue-chips chỉ là phục hồi thoát giảm, chưa tăng đủ mạnh. Chỉ số vẫn phải phụ thuộc vào các trụ cũ như VHM tăng 2,35%, HPG tăng 1,9%, CTG tăng 1,18%, ngoài ra là HDB tăng 2,87%, PDR tăng 1,9%, GVR tăng 1,57%. Ngược lại nhóm VIC, BID, BCM, SAB giảm và TCB, MSN, GAS tham chiếu, chưa kể đến VCB, VNM tăng quá nhẹ.

Nhìn chung các chỉ số tiếp tục bị kiềm chế bởi các cổ phiếu lớn giằng co với nhau. Nếu chỉ nhìn từ VN-Index thì thị trường đang giằng co yếu ớt sau chuỗi phiên tăng kéo dài trước đó. Tuy nhiên với cổ phiếu, giao dịch vẫn tích cực trong trạng thái phân hóa về sức mạnh.

Trong 250 cổ phiếu tăng giá ở HoSE phiên này, 140 mã tăng hơn 1%, trong đó 17 mã kịch trần. Đây là biên độ rất khá, nhất là khi đã tăng từ trước. Biến động cổ phiếu gần như đối lập với chỉ số là do dòng tiền vẫn đang hoạt động tích cực. Khả năng cao là các cổ phiếu vốn hóa lớn thanh khoản cao gặp phải áp lực bán mạnh, nhưng phần còn lại bên mua vẫn chiếm ưu thế.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường tăng kém hoặc giảm, là nguyên nhân khiến VN-Index không thể bứt phá.

Nhóm kịch trần hôm nay có nhiều cổ phiếu bất động sản nhỏ như VPH, HPX, IDJ, BCG, NHA... Một số thanh khoản rất cao như DIG giao dịch 294,5 tỷ đồng và giá tăng 4,03%; HQC giao dịch 164,6 tỷ, giá tăng 5,76%; KBC giao dịch 215,6 tỷ, giá tăng 3,56%; VCG giao dịch 214,4 tỷ, giá tăng 1,2%, DXG giao dịch 189,5 tỷ, giá tăng 2,24%...

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay chỉ thấp hơn buổi sáng khoảng 1,5%, vẫn khớp được 6.443 tỷ đồng. HoSE thậm chí tăng giao dịch gần 3% với 5.798 tỷ đồng. Giao dịch khá lớn cả sáng lẫn chiều và thị trường dao động đánh võng cho thấy vẫn đang có những hoạt động chốt lời và bắt đáy liên tục diễn ra. Đây là một trạng thái giao dịch tích cực, hài lòng cả bên mua lẫn bên bán vì nhu cầu nào cũng được đáp ứng.

Lực cầu phiên chiều cũng phải nhấn mạnh tới dòng vốn ngoại tăng cường mua. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 571,5 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với phiên sáng, trong khi bán ra 346,3 tỷ đồng. Như vậy chiều nay nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 225,2 tỷ đồng trong khi buổi sáng mua chỉ vài trăm triệu đồng.

Loạt cổ phiếu được mua ròng tốt phần lớn là blue-chips, như HPG +73,3 tỷ đồng, VHM +31,3 tỷ, CTG +30,9 tỷ, VRE +27,7 tỷ, HDB +27,4 tỷ, ngoài ra là NLG +28 tỷ, KBC +21,3 tỷ, DGW +20,6 tỷ. Phía bán ròng chỉ có STB -26,8 tỷ, VNM -23,4 tỷ, BID -20,5 tỷ là đáng kể.

Tính theo thanh khoản khớp lệnh hai sàn thì hôm nay là phiên thứ 5 liên tiếp đạt trên 10 ngàn tỷ đồng. Giao dịch trung bình 3 phiên đầu tuần này đạt 13.700 tỷ đồng/ngày. Đây là bằng chứng cho thấy dòng tiền mạnh đã chảy vào thị trường. Mặc dù các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang ngăn cản sự bùng nổ của chỉ số, nhưng lượng tiền lớn như vậy vẫn tạo hiệu ứng ở cổ phiếu khác.