Tiền trong nước bắt đáy khi VN-Index thủng 1.700 điểm, khối ngoại vẫn tích cực xả hàng

Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc khá tích cực hôm nay nhưng chỉ đủ để thị trường “đỏ vỏ, phân hóa lòng” dưới áp lực không ngừng nghỉ của khối ngoại.

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 0,38%, tương ứng giảm 6,5 điểm, ở vùng thấp trong ngày. Trong đó, VIC và VHM góp gần 6 điểm giảm, tức phần còn lại của thị trường chủ yếu quanh tham chiếu, nhờ nỗ lực hồi phục trong phiên ATC. Độ rộng có sự cải thiện nhất định nhưng chỉ đủ để đưa thị trường về trạng thái phân hóa, giằng co với 164 mã tăng và 153 mã giảm, cho thấy các quan điểm trái chiều vẫn chiếm ưu thế.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, nhóm Vingroup (VHM, VIC), BSR, GAS và BVH ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 7 điểm, vượt mức giảm của VN-Index. Ngược lại, nhóm ngân hàng (MBB, CTG, VCB) và chứng khoán (VCK, TCX, HCM, SSI) nâng đỡ chỉ số và đóng góp lớn nhất cho VN-Index.

Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.283,9 tỷ đồng, tăng 32,6% so với phiên liền trước, tăng 16,6% so với trung bình 5 phiên và tăng 10,1% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, giá giảm trong khi thanh khoản tăng ở dầu khí, bất động sản, tiện ích, vận tải thủy và thực phẩm. Ngược lại, giá và thanh khoản cùng cải thiện đáng chú ý ở chứng khoán và ngân hàng, trong khi công nghệ thông tin ghi nhận giá tăng nhưng thanh khoản suy yếu.

Tổng thể, thị trường tuy sôi động hơn nhưng bản chất vẫn chưa có gì mới trong ngắn hạn: một vài nhóm cổ phiếu luân phiên phục hồi kỹ thuật trong xu thế giảm, tạo độ ấm nhất định cho thị trường nhưng không thể tiến xa hơn khi nhu cầu cắt lỗ, bán T+ và giảm tỷ trọng vẫn chiếm ưu thế, tạo áp lực cung dường như ngay lập tức trong phiên hoặc những phiên sau đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 714,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 672,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp, công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VPB, PVT, SHB, CII, SSI, VRE, FPT, EIB, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm bất động sản, ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, STB, TCB, VIX, HPG, CTG, VCI, BSR, MSN.

Tự doanh bán ròng 240,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 262,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là hàng và dịch vụ công nghiệp, dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, PVT, FUEVFVND, HAH, HVN, KDH, SSI, GEL, DPM, VGC.

Top bán ròng là nhóm bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, VIC, VHM, STB, MWG, VNM, HDB, HPG, GAS, LPB.

Giao dịch thỏa thuận đạt 1.544,7 tỷ đồng, giảm 60,7%, chiếm 9,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay tiếp tục ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VGR, KBC, SSB, LPB, VJC, MSB, AGG, HDB, VCP, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở chứng khoán, dầu khí, xây dựng, vận tải thủy, tiện ích, khai khoáng và bảo hiểm; trong khi giảm ở ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, bán lẻ, thép, công nghệ thông tin, kho bãi, thiết bị điện, hóa chất và vật liệu xây dựng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.