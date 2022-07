Tiền vào tăng vọt, VN-Index nhảy sát mốc 1.200

Thanh khoản gia tăng đột biến sáng nay đã đem lại hiệu quả rất tích cực, khi độ rộng của VN-Index áp đảo hoàn toàn từ phía tăng và chỉ số có được 18,06 điểm dưới sự dẫn dắt của nhóm tài chính và dầu khí. Giao dịch hai sàn sáng nay là cao nhất trong vòng 5 tuần.

Khá lâu rồi thị trường mới có được một phiên giao dịch cởi mở và sôi động theo hướng người mua làm chủ. Chứng khoán thế giới tăng mạnh cũng là một lý do, nhưng quan trọng hơn là nhà đầu tư dám bỏ tiền lớn vào mua.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên sáng đạt 8.710,4 tỷ đồng, tăng 48% so với sáng hôm qua và cao nhất trong vòng 5 tuần. Mức giao dịch này cũng chỉ “bình bình” so với giai đoạn sôi động, nhưng nếu so với mức loanh quanh 5-6 ngàn tỷ buổi sáng nhiều tuần nay, đó là một thay đổi lớn.

Điểm tích cực hơn là mức thanh khoản cao này có được do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào một cách chủ động. Ngay từ đầu phiên độ rộng của VN-Index đã hoàn toàn áp đảo. Càng về cuối phiên số mã tăng càng nhiều và chốt phiên sáng là 370 mã tăng/89 mã giảm. Tới 15 mã tăng kịch trần trên sàn HoSE và 133 mã tăng trên 2%, 60 mã tăng trên 1%. Ngược lại số giảm chỉ có 36 mã rớt hơn 1%.

VN-Index tăng 1,53% trong phiên sáng và tiến tới 1.196,39 điểm. Chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu tài chính và dầu khí. Dĩ nhiên có rất nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh và nóng, nhưng điểm số vẫn đang trông cậy lớn vào các blue-chips. VN30-Index tăng 1,27% với 28 mã tăng và duy nhất VIC giảm nhẹ 0,44%. Trụ này khá yếu và nếu cũng gia nhập nhóm tăng, cơ hội để VN-Index chạm tới ngưỡng 1.200 điểm là trong tầm tay.

Chỉ số VN-Index đang có xung lực rất mạnh, dù thiếu trụ VIC.

5 cổ phiếu dẫn dắt VN-Index rõ nhất là BID tăng 2,95%, VCB tăng 1,4%, MSN tăng 2,94%, GAS tăng 1,96% và CTG tăng 2,82%. Có thể thấy nhóm tài chính và dầu khí đang rất mạnh. Các mã còn lại trong mỗi nhóm cũng đều tăng rất tốt, chỉ hơn kém nhau về vai trò vốn hóa mà thôi. Chẳng hạn ngân hàng có PGB kịch trần tăng 14,93%, KLB tăng 3,42%. Dầu khí có PVG, PVS, POS tăng trên 3%, nhóm PLX, PVB, BSR, PSH, PVD tăng trên 2%. Chứng khoán có FTS, BSI kịch trần có tới 23 mã tăng trên 3% ở các sàn, bao gồm cả các mã lớn như VND, HCM, VCI.

Nhìn chung với độ rộng áp đảo hoàn toàn, bảng điện sáng nay phủ một màu xanh rực. Nhà đầu tư đổ tiền nhiều nhất vào các mã như MWG, VND, SSI, HPG, DIG, DGC, HCM, FPT, VCI... HoSE tăng thanh khoản tới gần 47% so với sáng hôm qua, đạt 7.707 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên ngày 20/6/2022.

Khối ngoại cũng quay lại mua ròng khá tốt, nhưng không phải là động lực chính. Tổng giá trị giải ngân ở HoSE sáng nay chỉ là 502,2 tỷ đồng tương đương 6% tổng giao dịch của sàn. Mức bán ra là 349 tỷ đồng, tương đương mua ròng 153,3 tỷ. Những cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là SSI +37,5 tỷ, GAS +26,5 tỷ, VND +17,2 tỷ, PNJ +15,7 tỷ. Có thể thấy mức mua từng mã như vậy lại khá nhỏ và không chiếm ưu thế trong giao dịch. Phía bán có FPT -36 tỷ ròng, MWG -17 tỷ, STB -13,4 tỷ, HPG -12,1 tỷ là lớn nhất. Áp lực bán này cũng rất nhỏ.

Hiện tượng bùng nổ thanh khoản là tín hiệu tích cực nhất trong giao dịch sáng nay. Nhà đầu tư vốn thận trọng kéo dài nhiều tuần nay và đang có sự thay đổi đáng chú ý. Thực tế những yếu tố gây lo ngại như FED tăng lãi suất mạnh tay trong vài ngày tới vẫn còn nguyên, nhưng tâm lý sợ hãi của nhà đầu tư thì giảm bớt. Điều đó cho thấy cùng một thông tin, nhưng cảm xúc lại mang tính quyết định.