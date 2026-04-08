Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng trong tháng 3 vừa qua, đánh dấu tháng mua ròng thứ 17 liên tiếp, với lượng mua lớn nhất trong hơn 1 năm.

Hoạt động mua ròng vàng bền bỉ cho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục là một trụ cột quan trọng nâng đỡ giá vàng, trong khi thị trường kim loại quý này đương đầu áp lực giảm do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng.

Cũng trong tháng 3, giá vàng thế giới giảm 12%, mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ năm 2008, khi xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, kéo theo sự tăng giá của đồng USD và đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể giảm lãi suất trong năm nay do áp lực lạm phát tăng.

Ngoài ra, giá vàng giảm mạnh trong tháng 3 còn do đồng USD tăng giá mạnh và một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu và một số tài sản giảm giá mạnh khác.

Sáng nay (8/4), giá vàng thế giới tăng dữ dội sau khi có tin Tổng thống Donald Trump hoãn tấn công Iran trong 2 tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Giá vàng giao sau tại thị trường châu Á có lúc tăng tới gần 150 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, đạt hơn 4.850 USD/oz. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mức gần 5.600 USD/oz thiết lập hồi cuối tháng 1.

Theo giới phân tích, đợt mua vàng tháng 3 của PBOC có thể giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào vàng, vào thời điểm mà một số ngân hàng trung ương khác đã chuyển sang bán vàng. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi gần 120 tấn vàng trong vòng 2 tuần để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ lira.

Trong mấy năm gần đây, hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương là một chủ đề lớn trên thị trường toàn cầu và là một động lực chủ đạo cho xu hướng thị trường giá lên của kim loại quý này. Sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022 dẫn tới việc phương Tây đóng băng tài sản dự trữ của Nga, nhiều nền kinh tế mới nổi đã mua mạnh vàng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối trong xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD.

Tuy hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại trong thời gian gần đây, trong 2 tháng đầu năm nay, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn mua ròng 2 tấn vàng - theo dữ liệu được Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây. Trong đó, mua nhiều nhất là Ngân hàng Trung ương Ba Lan với lượng mua ròng 20 tấn vàng trong tháng 2.

Gần đây, trên thị trường quốc tế đã xuất hiện mối lo ngại rằng một cuộc chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh sẽ gây sức ép buộc các ngân hàng trung ương bán vàng, một mặt để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ, mặt khác để có ngân sách phục vụ việc nhập khẩu năng lượng ngày càng tốn kém.

Theo các nhà phân tích, nếu Mỹ và Iran đi đến được một giải pháp chấm dứt chiến tranh và giá dầu giảm sâu, áp lực mất giá đối với đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi sẽ dịu đi, từ đó sẽ giảm bớt áp lực bán vàng để bảo vệ tỷ giá đối với ngân hàng trung ương của các nước này.

Cũng theo số liệu do PBOC cung cấp, tại thời điểm cuối tháng 3, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt trị giá 342,76 tỷ USD, giảm từ mức 387,59 tỷ USD vào cuối tháng 2, do giá vàng thế giới giảm.