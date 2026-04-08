Trang chủ Thế giới

Trung Quốc mua ròng vàng 17 tháng liên tiếp

Điệp Vũ

08/04/2026, 10:33

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng trong tháng 3 vừa qua, đánh dấu tháng mua ròng thứ 17 liên tiếp, với lượng mua lớn nhất trong hơn 1 năm.

Hoạt động mua ròng vàng bền bỉ cho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp tục là một trụ cột quan trọng nâng đỡ giá vàng, trong khi thị trường kim loại quý này đương đầu áp lực giảm do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Theo số liệu do PBOC công bố ngày 7/4, cơ quan này đã mua ròng 160.000 ounce vàng trong tháng trước, tương đương khoảng 5 tấn vàng.

Cũng trong tháng 3, giá vàng thế giới giảm 12%, mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ năm 2008, khi xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, kéo theo sự tăng giá của đồng USD và đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể giảm lãi suất trong năm nay do áp lực lạm phát tăng.

Ngoài ra, giá vàng giảm mạnh trong tháng 3 còn do đồng USD tăng giá mạnh và một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu và một số tài sản giảm giá mạnh khác.

Sáng nay (8/4), giá vàng thế giới tăng dữ dội sau khi có tin Tổng thống Donald Trump hoãn tấn công Iran trong 2 tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Giá vàng giao sau tại thị trường châu Á có lúc tăng tới gần 150 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, đạt hơn 4.850 USD/oz. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mức gần 5.600 USD/oz thiết lập hồi cuối tháng 1.

Theo giới phân tích, đợt mua vàng tháng 3 của PBOC có thể giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào vàng, vào thời điểm mà một số ngân hàng trung ương khác đã chuyển sang bán vàng. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi gần 120 tấn vàng trong vòng 2 tuần để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ lira.

Trong mấy năm gần đây, hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương là một chủ đề lớn trên thị trường toàn cầu và là một động lực chủ đạo cho xu hướng thị trường giá lên của kim loại quý này. Sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022 dẫn tới việc phương Tây đóng băng tài sản dự trữ của Nga, nhiều nền kinh tế mới nổi đã mua mạnh vàng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối trong xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD.

Tuy hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại trong thời gian gần đây, trong 2 tháng đầu năm nay, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn mua ròng 2 tấn vàng - theo dữ liệu được Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây. Trong đó, mua nhiều nhất là Ngân hàng Trung ương Ba Lan với lượng mua ròng 20 tấn vàng trong tháng 2.

Gần đây, trên thị trường quốc tế đã xuất hiện mối lo ngại rằng một cuộc chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh sẽ gây sức ép buộc các ngân hàng trung ương bán vàng, một mặt để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ, mặt khác để có ngân sách phục vụ việc nhập khẩu năng lượng ngày càng tốn kém.

Theo các nhà phân tích, nếu Mỹ và Iran đi đến được một giải pháp chấm dứt chiến tranh và giá dầu giảm sâu, áp lực mất giá đối với đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi sẽ dịu đi, từ đó sẽ giảm bớt áp lực bán vàng để bảo vệ tỷ giá đối với ngân hàng trung ương của các nước này.

Cũng theo số liệu do PBOC cung cấp, tại thời điểm cuối tháng 3, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt trị giá 342,76 tỷ USD, giảm từ mức 387,59 tỷ USD vào cuối tháng 2, do giá vàng thế giới giảm.

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 2

Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?

giá vàng thế giới Trung Quốc vàng

Giá vàng trong nước và thế giới

Nhiều quốc gia châu Âu bị thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng trần 3% GDP

Các quy định về tài khóa của Liên minh châu Âu (EU) đang chịu áp lực ngày càng lớn, khi dữ liệu cuối năm 2025 cho thấy nhiều quốc gia, gồm một số nền kinh tế lớn nhất khu vực, ghi nhận mức thâm hụt ngân sách vượt khá xa ngưỡng trần 3% GDP...

IMF cảnh báo mối đe dọa kép của giá cả tăng cao và tăng trưởng chậm lại

Tổng Giám đốc IMF Georgieva cho rằng ngay cả khi chiến tranh Mỹ - Iran kết thúc ngay, hậu quả để lại đối với nền kinh tế thế giới sẽ là lâu dài...

Những nền kinh tế nhập khẩu vũ khí nhiều nhất năm 2025

Saudi Arabia là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 9,1% tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong năm ngoái...

Giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu tăng cao do xung đột Trung Đông

Giá nhiên liệu máy bay tăng gần gấp đôi sau xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không châu Âu vào thế khó, với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, tăng giá vé và cắt giảm chuyến bay trong những tháng tới…

Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên hợp quốc về việc mở lại eo biển Hormuz

Ngày thứ Ba (7/4), Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, dự thảo này đã nhiều lần được chỉnh sửa theo hướng ôn hòa hơn, với hy vọng hai nước sẽ không bỏ phiếu chống...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Chứng khoán châu Á bùng nổ khi xung đột lắng xuống, VN-Index thuộc nhóm tăng mạnh nhất

Nhiều quốc gia châu Âu bị thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng trần 3% GDP

IMF cảnh báo mối đe dọa kép của giá cả tăng cao và tăng trưởng chậm lại

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

