Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay

Ngân hàng phục vụ tư nhân Union Bancaire Privee (UBP) của Thụy Sỹ đang mua vàng trở lại sau khi đã cắt giảm đáng kể vị thế vàng kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Các nhà phân tích của UBP giữ niềm tin rằng triển vọng tăng giá trong dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp những biến động ngắn hạn trên thị trường.

Trước khi quay trở lại mua vàng trong những ngày gần đây, UBP đã giảm tỷ lệ nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư của khách hàng từ khoảng 10% xuống còn 3%. Nguyên nhân chính phía sau việc cắt giảm vị thế vàng này là giá vàng đã giảm mạnh kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu.

Chiến tranh khiến giá dầu tăng cao, dẫn tới lo ngại về lạm phát và lãi suất cao hơn, gây áp lực giảm giá lên vàng. Ngoài ra, tình trạng thiếu thanh khoản cũng khiến các nhà giao dịch phải bán mạnh những tài sản mà họ có thể bán, trong đó có vàng, để bù đắp cho các khoản lỗ ở các tài sản khác.

Sau đợt bán vừa rồi, UBP đang dần dần bổ sung vàng vào danh mục đầu tư của khách hàng, chủ yếu thông qua việc mua chứng chỉ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, ông Paras Gupta - trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư tùy ý tại khu vực châu Á của UBP - cho biết ngân hàng đã thực hiện những bước đầu tiên để tái xây dựng danh mục vàng sau khi các vị thế "một chiều" đã được thanh lý. Ông cũng nhấn mạnh rằng các vị thế vàng của các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân hiện nay đã khá cân bằng.

Tính đến năm ngoái, UBP quản lý khoảng 184,5 tỷ franc Thụy Sỹ (tương đương 233 tỷ USD) tài sản của khách hàng.

Theo ông Gupta, UBP đang hướng tới việc tiếp tục tái xây dựng các vị thế vàng của mình, trên cơ sở dự báo rằng giá vàng sẽ tăng lên 6.000 USD/oz vào cuối năm nay. Dự báo này dựa trên nhu cầu mang tính cấu trúc - bao gồm hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, hoạt động tích trữ vàng do lo ngại về thâm hụt tài khóa và căng thẳng địa chính trị - vẫn còn nguyên vẹn.

Giá vàng đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu. Ông Gupta cho biết rủi ro lạm phát có thể tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến giá vàng trong ngắn hạn.

Quan điểm của UBP có sự đồng điệu với nhiều ngân hàng đầu tư khác gần đây khẳng định triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Hai ngân hàng ANZ Banking Group Ltd. và Goldman Sachs Group Inc. cũng đều đã dự báo giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Hoạt động bắt đáy gần đây đã giúp giá vàng phục hồi một phần mức giảm kể từ khi lập kỷ lục mọi thời đại gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1.

Theo ước tính của Bloomberg, lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng trên toàn cầu đã tăng khoảng 20 tấn trong tháng 4 này, sau khi các quỹ này bán ròng mạnh nhất trong 5 năm vào tháng 3.

Tuy nhiên, cũng có những tổ chức dự báo đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Một báo cáo mới được công bố của công ty phân tích thị trường kim loại quý Heraeus nói rằng biểu đồ kỹ thuật của giá vàng trong tháng 3 đã xuất hiện một tín hiệu tiêu cực.

Các nhà phân tích của Heraeus cho biết đó là mô hình nến nhấn chìm giảm giá (bearish engulfing pattern), trong đó giá vàng mở cửa tháng 3 ở mức cao hơn nhưng đóng cửa ở mức thấp hơn so với tháng trước. “Sự xuất hiện của tín hiệu bất lợi này diễn ra cùng lúc với tình trạng suy yếu của thị trường giá lên vào cuối tháng 1, cộng thêm cuộc chiến tranh Mỹ - Israel bắt đầu”, báo cáo nhấn mạnh.

Báo cáo chỉ ra rằng lần gần đây nhất tín hiệu xấu này xuất hiện là vào tháng 4/2022. Sau đó, giá vàng đã có 6 tháng giảm liên tiếp, trượt từ mức 2.000 USD/oz về 1.600 USD/oz.

“Sự điều chỉnh hiện tại có thể được hấp thụ bởi xu hướng thị trường giá lên được duy trì, khi lạm phát tăng lên và lãi suất thực giảm xuống thúc đẩy nhu cầu. Tuy nhiên, nếu xu thế tăng của tuần trước bị đảo ngược, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của giá vàng có thể là vùng thấp của tháng 3 ở ngưỡng khoảng 4.100 USD/oz”, báo cáo viết.