Tốc độ mạng di động Hà Nội nhanh thứ 5/149 thành phố

Tốc độ Internet băng rộng di động của Việt Nam đã tăng 1 bậc so với kỳ xếp hạng trước, xếp vị trí 9/102 quốc gia, Hà Nội cũng tăng 5 bậc, xếp thứ 5/149 thành phố về tốc độ Internet di động…

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Theo thống kê Speedtest Global Index tháng 8/2026 do Tổ chức đo kiểm Ookla công bố ngày, tốc độ tải xuống trung vị của Internet băng rộng di động tại Việt Nam đạt 219,93 Mbps, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới, tăng một bậc so với kỳ xếp hạng trước.

Xét theo thành phố, chất lượng mạng di động của Hà Nội ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi vươn lên vị trí thứ 5 thế giới về tốc độ tải xuống Internet di động, đạt 493,37 Mbps, tăng 5 bậc so với kỳ xếp hạng trước. Thủ đô đứng sau Abu Dhabi, Al-Rayyan, Doha và Dubai, đồng thời vượt qua nhiều đô thị lớn như Stockholm, Kuwait City và Rio de Janeiro.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đạt tốc độ tải xuống Internet di động 175,91 Mbps, tăng 4 bậc để vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thành phố theo số liệu được ghi nhận.

Ở lĩnh vực Internet băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải xuống trung vị 301,48 Mbps, xếp thứ 8 thế giới, giảm một bậc so với kỳ xếp hạng trước. Dù thứ hạng giảm nhẹ, tốc độ Internet cố định của Việt Nam vẫn cao gấp khoảng 2,3 lần mức trung vị toàn cầu là 129,68 Mbps.

Việt Nam đứng ngay sau Mỹ, với tốc độ 307,16 Mbps, và xếp trên Thái Lan, đạt 298,92 Mbps. Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng với tốc độ tải xuống 462,50 Mbps.

Xét theo từng thành phố, TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 14 thế giới về tốc độ Internet băng rộng cố định, trong khi Hà Nội xếp thứ 30. Tốc độ tải xuống tại TP. Hồ Chí Minh đạt 298,38 Mbps, cao hơn mức 251,94 Mbps của Hà Nội khoảng 46,44 Mbps, tương đương 18,4%.

Chất lượng mạng băng rộng di động và cố định của Việt Nam trong tháng 8/2026. Nguồn: Ookla.

Theo Ookla, bảng xếp hạng phản ánh kết quả đo kiểm của người dùng trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Do đó, cũng cần lưu ý, kết quả có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm thiết bị sử dụng, gói cước đăng ký và môi trường đo kiểm.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ băng rộng cố định 301,48 Mbps cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư vào cáp quang, truyền dẫn và nâng cấp mạng truy nhập. Trong khi đó, tốc độ di động tăng nhanh phản ánh tác động hiệu quả của quá trình thương mại hóa 5G.

Từ ngày 16/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông di động đã chính thức dừng hoàn toàn mạng 2G (trừ khu vực đặc thù như Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1) để thu hồi băng tần (900MHz, 1800MHz) phục vụ 4G/5G.

Đây không đơn thuần là việc tắt một công nghệ cũ, mà là quá trình tái phân bổ nguồn lực hạ tầng từ công nghệ có hiệu suất thấp sang các thế hệ mạng mới, đặc biệt là 4G và 5G. Khi người dùng chuyển sang thiết bị hỗ trợ băng rộng, không gian để phát triển các dịch vụ số cũng được mở rộng.