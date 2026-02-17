Nhà mạng nào đang dẫn đầu tốc độ mạng di động 5G?

Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng di động 5G trong tháng 1/2026. Đứng thứ hai, VNPT duy trì chất lượng 5G ổn định trong nhiều tháng qua...
Ghi nhận từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 1/2026, chất lượng mạng 5G trên phạm vi toàn quốc tiếp tục cải thiện rõ rệt.
Cụ thể, tốc độ tải xuống (download) trung bình của 5G toàn quốc đạt 594,81 Mbps, nhanh hơn 52% so tốc độ tải xuống 391,05 Mbps của tháng 12/2025. Đáng chú ý, tốc độ tải lên (upload) đạt 123,71 Mbps, nhanh hơn 29,5% so với tốc độ 95,47 Mbps được ghi nhận trong tháng trước.
Xét theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng di động 5G trong tháng 1/2026. Tốc độ tải xuống trong tháng vừa qua của nhà mạng này là 616,99 Mbps, cải thiện 53,2% so với tốc độ 402,61 Mbps của tháng 12/2025. Tốc độ tải lên mạng di động 5G của Viettel cũng tăng từ 98,4 Mbps lên 127,09 Mbps, củng cố vị trí dẫn đầu của nhà mạng này.
Đứng thứ hai là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 311,11 Mbps và tải lên 52,7 Mbps. Đây cũng là nhà mạng duy trì chất lượng 5G ổn định nhất, ít biến động trong khoảng 8 tháng qua.
MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 5G đạt 187,57 Mbps và tải lên 35,33 Mbps. So với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 11/2025, tốc độ hiện tại đã giảm khoảng 57%.
Ở cấp độ địa phương, trong nhóm các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ 5G với mức tải xuống đạt 677,23 Mbps. Xếp sau là TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ – hai địa phương ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong tháng. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đạt 632,02 Mbps, tăng 86% so với tháng trước; trong khi Cần Thơ đạt 595,88 Mbps, tăng 83,9%.
Tính chung mạng di động (bao gồm cả 4G và 5G), chất lượng toàn quốc trong tháng 1/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 90,05 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 29,77 Mbps.
Thứ hạng giữa các nhà mạng gần như không thay đổi. Viettel tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống trung bình 111,18 Mbps và tải lên 31,66 Mbps. VNPT đứng thứ hai với 73,33 Mbps (tải xuống) và 28,82 Mbps (tải lên). MobiFone xếp thứ ba với 55,42 Mbps và 23,64 Mbps. Vietnamobile tiếp tục đứng cuối bảng, với tốc độ tải xuống 11,09 Mbps và tải lên 4,74 Mbps.
Ở góc độ địa phương, chất lượng mạng di động tại Hải Phòng giảm mạnh, khi tốc độ tải xuống từ 221,19 Mbps trong tháng 12/2025 xuống còn 105,36 Mbps trong tháng 1/2026. Cần Thơ và Đà Nẵng cũng ghi nhận mức sụt giảm. Ngược lại, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lại cải thiện tốc độ so với tháng trước đó.
Đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên toàn quốc trong tháng 1/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 256,86 Mbps, còn tải lên đạt 170,28 Mbps.
Tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, chất lượng mạng cố định nhìn chung được duy trì đồng đều. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng cố định kể từ tháng 6/2025, với tốc độ tải xuống đạt 337,31 Mbps.
Về xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, Viettel giữ vị trí số một với tốc độ tải xuống 300,96 Mbps và tải lên 229,53 Mbps.
Nhờ tốc độ mạng tăng trưởng mạnh trong tháng qua, CMC Telecom đã vươn lên vị trí thứ hai về chất lượng mạng băng rộng cố định. Cụ thể, tốc độ tải xuống tăng từ 229,31 Mbps lên 268,61 Mbps, tương đương mức tăng khoảng 17,1%. Đáng chú ý hơn, tốc độ tải lên tăng từ 80,85 Mbps lên 109,41 Mbps, tức tăng khoảng 35,3%.
VNPT xếp thứ ba với tốc độ tải xuống 250,6 Mbps và tải lên 167,42 Mbps. Theo sau là FPT Telecom với 172,6 Mbps (tải xuống) và 104,53 Mbps (tải lên). Ở các vị trí tiếp theo, SCTV đạt 95,11 Mbps và 32,92 Mbps, trong khi NETNAM ghi nhận 68,22 Mbps (tải xuống) và 70,54 Mbps (tải lên).
Chất lượng mạng 5G toàn quốc đã có tín hiệu phục hồi đáng kể
07:35, 14/01/2026
Những mô hình kinh doanh mới trên "đường cao tốc" 5G ở Việt Nam đang dần xuất hiện
08:17, 30/12/2025
Dự kiến đến hết năm nay, 5G sẽ phủ sóng 90% dân số
Tết Trung Quốc trong kỷ nguyên công nghệ: khi lễ hội trở thành ngành công nghiệp sáng tạo
Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc không chỉ là dịp đoàn viên mà còn trở thành “phòng thí nghiệm” công nghệ, với drone, robot và AI tham gia lễ hội. Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và đổi mới đang biến Tết thành công cụ kinh tế sáng tạo và quyền lực mềm của Bắc Kinh.
2025 năm đột phá về thể chế của ngành khoa học và công nghệ
Với 10 bộ luật, 23 nghị định và 71 thông tư đã được ban hành, năm 2025 có lẽ là năm bận rộn nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, song cũng là năm khó quên đối với cộng đồng các doanh nghiệp, viện, trường công nghệ khi hàng loạt quy định đột phá ra đời, mở thêm không gian phát triển mới và tháo gỡ nhiều điểm nghẽn đã tồn tại suốt nhiều năm...
Khi trung tâm dữ liệu trở thành “người khổng lồ ngốn điện”: Ai sẽ trả hóa đơn cho kỷ nguyên AI?
Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI đang làm gia tăng mạnh nhu cầu điện và đặt ra câu hỏi ai sẽ phải trả hóa đơn năng lượng ngày càng đắt đỏ. Cuộc tranh luận về trách nhiệm tài chính của Big Tech đang trở thành một chủ đề chính sách nóng tại Mỹ.
Xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam phát triển nhanh, an toàn, mở nhưng có kiểm soát
Trong bài phỏng vấn dành riêng cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trước thềm năm mới 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, khẳng định dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược gắn liền với chủ quyền quốc gia, do vậy, việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và tự chủ chiến lược của đất nước.
2026: Năm thực thi các chính sách công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nghị quyết 57-NQ/TW được ví như "Khoán 10" trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và năm 2026 sẽ là năm hành động quyết liệt để hiện thực hóa những chỉ tiêu đổi mới sáng tạo đầy tham vọng của Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: