Tốc độ mạng di động 5G chênh lệch gần 3 lần giữa Đà Nẵng và Hải Phòng

Tốc độ tải xuống 5G trong tháng 8 của Đà Nẵng ghi nhận 705,53 Mbps, cao gần 2,8 lần Hải Phòng và cao hơn khoảng 61% so với mức trung bình toàn quốc...

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Theo số liệu i-SPEED của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, mạng di động 5G cả nước trong tháng 8/2026 duy trì trạng thái ổn định, đạt 437,88 Mbps ở tốc độ tải xuống và 118,33 Mbps ở tốc độ tải lên.

Trong đó, Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tải xuống 5G với 466,72 Mbps, cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 6,6%; cùng với đó, tốc độ tải lên ghi nhận đạt 135,38 Mbps.

MobiFone tháng này gây chú ý khi vươn lên đứng thứ hai về tốc độ mạng 5G. Tốc độ tải xuống 5G của nhà mạng này tăng từ 215,38 Mbps trong tháng 7 lên 288,23 Mbps trong tháng 8, tương đương tăng khoảng 33% chỉ trong 1 tháng. Tốc độ tải lên cũng tăng, từ khoảng 39,61 Mbps tháng 7 lên 48,23 Mbps, tăng khoảng 21,7%.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống 5G đạt tới 705,53 Mbps, cao nhất trong nhóm 5 địa phương. Hà Nội đạt 437,87 Mbps, Cần Thơ 392,85 Mbps, TP.HCM 331,55 Mbps và Hải Phòng 250,39 Mbps.

Nếu xét theo diễn biến 12 tháng, MobiFone đã có sự phục hồi đáng kể sau khi tốc độ tải xuống đã giảm mạnh trong giai đoạn 2025-2026. Dù vậy, tốc độ tải xuống 5G của nhà cung cấp này trong tháng 8/2026 vẫn thấp hơn khá nhiều so với mốc hơn 400 Mbps của tháng 8/2025.

Đứng thứ 3 về tốc độ mạng 5G là VNPT. Tuy nhiên, thực tế, chất lượng mạng của VNPT không có cách biệt lớn với MobiFone. Tốc độ tải xuống mạng 5G VNPT tháng 8 ghi nhận đạt 282,87 Mbps, và tốc độ tải lên đạt 43,94 Mbps.

Trong số 5 địa phương được VNNIC thống kê cụ thể, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống 5G đạt tới 705,53 Mbps, cao nhất trong nhóm 5 địa phương. Hà Nội đạt 437,87 Mbps, Cần Thơ 392,85 Mbps, TP.HCM 331,55 Mbps và Hải Phòng 250,39 Mbps.

Đáng chú ý, tốc độ 5G tại Đà Nẵng cao gần 2,8 lần Hải Phòng và cao hơn khoảng 61% so với mức trung bình toàn quốc. Trong khi đó, Hà Nội có tốc độ mạng di động 5G tương đương mức trung bình cả nước, còn TP.HCM thấp hơn khoảng 106 Mbps.

Theo đo lường, chất lượng băng rộng di động chung của cả nước trong tháng 8/2026 ghi nhận giảm nhẹ sau chuỗi tăng liên tiếp kể từ hồi tháng 4. Theo đó, tốc độ tải xuống giảm từ 102,61 Mbps trong tháng 7, xuống còn 90,68 Mbps trong tháng 8. Tuy nhiên, tốc ốc độ mạng tải lên duy trì ổn định, đạt 29,3 Mbps.

Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng băng rộng di động, cao hơn khoảng 30% so với mức trung bình cả nước. Tuy nhiên, tốc độ cũng giảm theo xu hướng chung của mạng băng rộng di động toàn quốc. Cụ thể, tốc độ tải xuống của Viettel đạt 118,28 Mbps trong tháng 8, giảm khoảng 27% so với mức ghi nhận trong tháng 7, dù vậy vẫn tăng khoảng 26% so với hồi tháng 8/2025.

Trong khi đó, tốc độ tải lên băng rộng di động Viettel tháng 8/2026 đạt 31,96 Mbps, thấp hơn so với mức khoảng 38,4 Mbps của tháng 7, tương đương giảm khoảng 17%.

Đối với MobiFone, doanh nghiệp viễn thông này ghi nhận đà tăng cả tải xuống và tải lên mạng băng rộng di động. Tốc độ tải xuống tháng 8 đạt 71,65 Mbps, tăng khoảng 16% so với tháng 7 và cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tải lên đạt 27,22 Mbps, cũng tăng khoảng 10%.

VNPT đứng thứ ba về chất lượng mạng băng rộng di động, với tốc độ giảm nhẹ nhưng khá ổn định. Theo đó, tốc độ tải xuống mạng băng rộng di động VNPT đạt 69,04 Mbps tải xuống và 26,56 Mbps tải lên trong tháng 8.

Ở cấp địa phương, Đà Nẵng dẫn đầu với 290,12 Mbps, Hà Nội đứng thứ hai với 153,45 Mbps, tiếp đến là Cần Thơ 143,39 Mbps, TP.HCM 118,31 Mbps và Hải Phòng 82,8 Mbps. Đáng chú ý, tốc độ băng rộng di động tại Đà Nẵng cao gấp khoảng 3,5 lần Hải Phòng. Hà Nội và Cần Thơ cũng đạt tốc độ cao hơn đáng kể so với mức trung bình cả nước, trong khi Hải Phòng là địa phương duy nhất trong nhóm 5 địa phương được thống kê có tốc độ thấp hơn mức trung bình quốc gia.

Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng băng rộng di động, cao hơn khoảng 30% so với mức trung bình cả nước. VNPT đứng thứ ba về chất lượng mạng băng rộng di động, với tốc độ giảm nhẹ nhưng khá ổn định. Theo đó, tốc độ tải xuống mạng băng rộng di động VNPT đạt 69,04 Mbps tải xuống và 26,56 Mbps tải lên trong tháng 8.

Theo thống kê, tốc độ băng rộng cố định trên cả nước trong tháng 8/2026 đạt 263,68 Mbps ở chiều tải xuống và 188,13 Mbps ở chiều tải lên.

Xét theo doanh nghiệp, Viettel dẫn đầu về tốc độ tải xuống với 333,79 Mbps, đồng thời cũng có tốc độ tải lên cao nhất trong nhóm được thống kê, đạt 309,01 Mbps.

VNPT đạt 254,08 Mbps tải xuống và 170,02 Mbps tải lên. Trong khi đó, FPT Telecom đạt 213,58 Mbps tải xuống và 122,85 Mbps tải lên, ping 8 ms và jitter 1,62 ms.

Trong khi đó, các nhà mạng còn lại có tốc độ tải xuống thấp hơn đáng kể. SCTV đạt 96,71 Mbps, CMC Telecom 96,08 Mbps và NetNam 77,64 Mbps.

Xét theo địa phương, Hà Nội có tốc độ tải xuống băng rộng cố định cao nhất trong nhóm 5 tỉnh, thành được thống kê, đạt 340,94 Mbps, tiếp đến là Đà Nẵng 319,3 Mbps và TP.HCM 284,12 Mbps. Cần Thơ đạt 258,77 Mbps, còn Hải Phòng đạt 258,4 Mbps. Như vậy, Hà Nội có tốc độ tải xuống cao hơn khoảng 29% so với mức trung bình cả nước.