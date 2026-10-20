Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen

Theo TTXVN, chiều 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.
Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam tại Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU).
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ hợp tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Quốc hội hai nước đã có những đóng góp tích cực trong tăng cường tin cậy chính trị, hoàn thiện nền tảng pháp lý, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng thời, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen khẳng định Quốc hội Đan Mạch ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và nhu cầu phát triển của Việt Nam; đồng thời mong muốn đẩy mạnh phối hợp trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - EU.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn nghị viện các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Về Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.
Trong cuộc hội kiến Nhà vua Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đan Mạch, mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Ngày 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón chính thức tại sân bay quốc tế Copenhagen.
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