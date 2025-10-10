Tổng cung tiền phản ánh toàn bộ lượng tiền mặt, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và các tài sản tài lớn có tính thanh khoản cao trong nền kinh tế. Tổng cung tiền toàn cầu gồm M1, M2 và M3 của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, M1 gồm tiền mặt lưu thông và tiền gửi thanh toán. M2 gồm M1 và thêm các khoản tiền gửi tiết kiệm quy mô nhỏ. Trong khi M3 gồm M2 cộng các khoản tiền gửi lớn, chứng khoán nợ ngắn hạn và các tài sản lớn có tính thanh khoản cao khác. Số liệu trong đồ thị là M2 hoặc M3, tùy vào từng nền kinh tế hoặc nguồn dữ liệu mà GMSM có được.

Từ năm 2000 đến tháng 7/2025, tổng cung tiền toàn cầu tăng từ khoảng 26 nghìn tỷ USD lên 140 nghìn tỷ USD, tương đương mức tăng 438%. Mức tăng bình quân là 6,9%/năm.

Tốc độ tăng của tổng cung tiền leo thang trong năm 2025, với mức tăng 7,8% từ đầu năm. Riêng trong tháng 7, tổng cung tiền đã tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do đồng USD suy yếu.

Trung Quốc phần tỷ trọng lớn nhất với 46 nghìn tỷ USD, chiếm 32,8% tổng cung tiền toàn cầu. Theo sau là Mỹ với 22,1 nghìn tỷ USD, chiếm 15,8%. Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Vương quốc Anh chiếm các vị trí còn lại trong top 5, ghi nhận tổng cung tiền lần lượt thời điểm tháng 7/2025 là 22 nghìn tỷ USD (15,7%), 11 nghìn tỷ USD (7,8%) và 5 nghìn tỷ USD (3,5%).