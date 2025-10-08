Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Thế giới

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2025

Bình Minh

08/10/2025, 10:28

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng triển vọng cho năm 2026 có thể không mấy khả quan...

Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala - Ảnh: Bloomberg.
Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala - Ảnh: Bloomberg.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/10 nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2025 lên 2,4% từ 0,9% đưa ra hồi tháng 8.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo rằng triển vọng cho năm 2026 có thể không mấy khả quan, với dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm tới chỉ đạt 0,5% do những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan gia tăng. Trong lần dự báo trước, WTO nhận định thương mại toàn cầu có thể đạt mức tăng 1,8% trong năm 2026.

Một trong những lý do dẫn tới việc WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay là sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng thương mại trong nửa đầu năm, với mức tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng đó là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm việc các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy nhanh đơn hàng trước khi thuế quan tăng, cùng với các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi như lạm phát giảm, chính sách tài khóa hỗ trợ và thị trường lao động thắt chặt - tất cả đều góp phần tăng thu nhập thực tế và chi tiêu tại các nền kinh tế lớn.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế vững tại các thị trường mới nổi và nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu.

WTO cho biết chi tiêu liên quan đến AI đã đóng góp gần một nửa vào tăng trưởng thương mại tổng thể trong nửa đầu năm, với mức tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cạnh tranh toàn cầu trong việc phát triển các sản phẩm liên quan đến AI đang ngày càng nóng lên, trong đó Mỹ chiếm khoảng 1/5 tăng trưởng thương mại liên quan đến AI toàn cầu trong nửa đầu năm. Dù vậy, phần lớn sự tăng trưởng này đến từ châu Á, khu vực chiếm gần 2/3 tăng trưởng thương mại liên quan đến AI toàn cầu trong cùng kỳ.

Xuất khẩu dịch vụ toàn cầu được WTO dự báo sẽ giảm tốc từ mức 6,8% đạt được trong năm 2024 xuống còn 4,6% trong năm 2025 và 4,4% trong năm 2026. Mặc dù không trực tiếp chịu ảnh hưởng của thuế quan, thương mại dịch vụ có thể bị ảnh hưởng gián tiếp thông qua các liên kết với thương mại hàng hóa và sản lượng.

Đánh giá về giai đoạn sắp tới, WTO nhận thấy những dấu hiệu suy yếu tiềm ẩn trong thương mại và sản xuất tại các nền kinh tế phát triển, bao gồm sự giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng như tăng trưởng chậm lại trong việc làm và thu nhập.

Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, nhận định rằng phản ứng có chừng mực của các quốc gia đối với những thay đổi về thuế quan, tiềm năng tăng trưởng của AI, cũng như sự gia tăng thương mại giữa các nền kinh tế mới nổi đã giúp giảm bớt những trở ngại đối với thương mại trong năm 2025.

Tuy nhiên, bà Okonjo-Iweala cảnh báo các quốc gia không nên chủ quan. “Những gián đoạn hiện tại đối với hệ thống thương mại toàn cầu là một lời kêu gọi hành động để các quốc gia hình dung lại về thương mại và cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc hơn”, bà nói.

