Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm toàn quốc sau hàng loạt sai phạm

Từ 1/1/2023, Tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng sẽ kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị này đã quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới làm Tổ phó và mời đại diện Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải địa phương tham gia khi thực hiện kiểm tra, rà soát tại đơn vị đăng kiểm.

Từ ngày 1/1 – 31/12/2023, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: Kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị; điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Bên cạnh đó, rà soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa.

Nội dung kiểm tra, rà soát gồm: Hồ sơ về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm; điều kiện nhân sự; công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên; trang thiết bị và việc thực hiện kiểm định xe cơ giới; hoạt động quản lý, sử dụng và lưu trữ dữ liệu kiểm định.

Công tác thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ; quản lý, sử dụng phôi ấn chỉ đăng kiểm được cấp phát; các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tổ công tác xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; trường hợp vượt thẩm quyền thì ghi nhận vào biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác” do các đối tượng là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cầm đầu và đồng bọn thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án; tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 09 Trung tâm Đăng kiểm, gồm: 05 Trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc, cụ thể: Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang)), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc, Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân), Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi), Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè); thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện nay, nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM phải đóng cửa để phục vụ thanh tra, điều tra khiến số lượng xe dồn lại tại các trung tâm đăng kiểm ở thanh phố Thủ Đức, Q.7, gây nên tình trạng quá tải.

Ở các tỉnh, thành khác, các trung tâm đăng kiểm lập tức có những biện pháp siết chặt quy trình đăng kiểm, không chấp nhận các phương tiện độ, chế thêm thiết bị. Không ít chủ phương tiện cho rằng, hiện các trung tâm đang thực hiện các quy định rất máy móc, gây khó cho người dân.

Nhiều chủ xe, tài xế cho biết họ phải xếp hàng từ 3 giờ sáng để lấy số thứ tự đăng kiểm vì các trung tâm thường sớm phải ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm trong ngày do quá tải. Tình hình ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục kéo dài, diễn ra ở tất cả các điểm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM.

Trước tình trạng này, Cục Đăng kiểm Việt đã ra chỉ đạo nóng, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tăng cường công tác kiểm định, bố trí làm thêm giờ để giải quyết phương tiện khi đến kiểm định.

Liên quan đến việc điều tra, xử lý các trung tâm đăng kiểm có hành vi làm ẩu, nhũng nhiễu, tiêu cực một số chuyên gia giao thông, luật pháp cho rằng, trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, vấn đề đăng kiểm xe cơ giới là một khâu rất quan trọng để kịp thời phát hiện, loại bỏ những phương tiện không đảm bảo an toàn cũng như ngăn ngừa những phương tiện không đảm bảo an toàn có thể tham gia giao thông.

Nếu cơ quan đăng kiểm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình hoặc bị mua chuộc, phát sinh tiêu cực sẽ có nguy cơ sẽ bỏ lọt các phương tiện không đảm bảo an toàn để tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, có thể xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.