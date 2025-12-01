Tổng lượng vàng toàn cầu qua một biểu đồ

Giá vàng hiện đang cao hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử đã điều chỉnh theo lạm phát ghi nhận vào năm 1980. Dù đã giảm mạnh so với mức đỉnh thiết lập ngày 20/10/2025 là 4.380 USD/oz, vàng vẫn neo ở vùng giá cao trong lịch sử khi giới đầu tư tiếp tục coi kim loại này là kênh giữ giá trị đáng tin cậy.

Đồ họa thông tin dưới đây minh họa nguồn cung vàng toàn cầu tính đến cuối năm 2024, dựa trên dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Theo đó, toàn bộ lượng vàng đã khai thác trên thế giới chỉ vừa đủ lấp đầy một khối lập phương có cạnh khoảng 22,3 mét. Trong đó, vàng trang sức chiếm tỷ trọng lớn nhất với 97.149 tấn.

Năm ngoái, Ấn Độ là nước mua vàng trang sức nhiều nhất thế giới với 560 tấn, tiếp theo là Trung Quốc với 510 tấn. Tại hai quốc gia này, vàng gắn liền với những cột mốc quan trọng trong đời sống của người dân như đám cưới và các nghi lễ văn hóa.

Lượng vàng được nắm giữ dưới dạng thỏi, xu và các quỹ ETF vàng là 48.634 tấn, cao hơn đáng kể so với 37.755 tấn vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ. Tính riêng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương vào cuối năm 2024, Mỹ, Đức và Italy là ba quốc gia nắm giữ nhiều nhất.

Trong khi đó, các ứng dụng công nghiệp như điện tử và nha khoa sử dụng khoảng 32.727 tấn vàng. Ví dụ, nhiều loại chip bán dẫn dùng vàng để mạ bề mặt hoặc làm dây nối nhờ khả năng dẫn điện vượt trội.

Về lượng vàng chưa khai thác, theo ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thế giới có khoảng 54.770 tấn vàng đã được chứng minh có thể khai thác hiệu quả về mặt kinh tế ở mức giá hiện tại. Bên cạnh đó, còn khoảng 77.340 tấn vàng được xếp vào nhóm tài nguyên, chưa được chứng minh đầy đủ là có thể khai thác hiệu quả về mặt kinh tế.

