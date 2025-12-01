Loạt ngân hàng lớn lạc quan về triển vọng giá vàng năm 2026

Một số ngân hàng toàn cầu đã tăng dự báo giá vàng trong thời gian gần đây, cho rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 5.000 USD/oz trong năm 2026...

Trong một báo cáo công bố tuần vừa rồi, ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra nhận định giá vàng sẽ lập kỷ lục mọi thời đại trên mức 5.000 USD/oz trước cuối năm 2026, sau khi tăng gần 60% từ đầu năm 2025 tới nay và lần đầu vượt qua mức 4.000 USD/oz vào đầu tháng 10.

Goldman Sachs đã thực hiện một cuộc khảo sát trong thời gian từ ngày 12-14/11 với sự tham gia của hơn 900 khách hàng nhà đầu tư tổ chức. Trong số này, 36% - cũng là tỷ lệ cao nhất - dự báo giá vàng sẽ duy trì đà tăng và vượt 5.000 USD/oz trong năm tới. 33% dự báo giá vàng sẽ đạt khoảng 4.500-5.000 USD/oz.

Hơn 70% số nhà đầu tư tổ chức tham gia cuộc khảo sát này kỳ vọng giá vàng tăng trong năm 2026, báo cáo của Goldman Sachs cho biết. Ngược lại, chỉ có hơn 5% dự báo giá vàng sẽ giảm về vùng 3.500-4.000 USD/oz trong 12 tháng tới.

Về các động lực tăng chính của giá vàng, 38% nhà đầu tư tham gia khảo sát đề cập đến xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương, 27% nói đến mối lo về nợ công và thâm hụt ngân sách.

Năm nay, giới đầu tư toàn cầu - từ các nhà đầu tư cá nhân đến các quỹ phòng hộ - đã đổ xô mua vàng để phòng ngừa hàng loạt rủi ro, từ căng thẳng địa chính trị, biến động thương mại, cho tới sự mất giá của đồng USD. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục xu hướng mua ròng vàng mạnh mẽ để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh thế giới có nhiều sự bất định.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định xu hướng tăng của giá vàng hoàn toàn có khả năng duy trì trong năm 2026. “Triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, ông Streible nói, nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia còn đang đương đầu với rủi ro tăng trưởng suy giảm và lạm phát tăng - một môi trường có lợi cho sự tăng giá của vàng.

Một báo cáo tuần vừa rồi của ngân hàng Thụy Sỹ UBS cũng đưa ra nhận định tương tự, cho giá vàng sẽ tăng cao hơn trong những tháng tới.

“Gần đây, giá vàng đã hồi phục lại một phần tổn thất trong đợt giảm hồi cuối tháng 10. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu gia tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới. Việc Fed tiếp tục giảm lãi suất, lợi suất thấp hơn, rủi ro tài khóa tăng và những thay đổi trong môi trường chính trị ở Mỹ sẽ thúc đẩy xu hướng mua vàng mạnh mẽ hiện nay của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư”, báo cáo của UBS viết.

Trước đó, vào hôm 20/11, UBS nâng dự báo giá vàng mục tiêu cho thời điểm giữa năm 2026 lên 4.500 USD/oz từ 4.200 USD/oz trước đó. UBS cũng nâng cận trên của dự báo giá vàng năm tới thêm 200 USD/oz lên 4.900 USD/oz, nhưng giữ nguyên dự báo giá vàng trong kịch bản bất lợi ở mức 3.700 USD/oz.

Theo các nhà phân tích của UBS, triển vọng tài khóa xấu đi của Mỹ sẽ hỗ trợ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Báo cáo cũng nhận định nhu cầu vàng của các quỹ ETF sẽ còn mạnh trong năm tới.

Nhưng mặt khác, UBS cũng cảnh báo rằng trong trường hợp Fed trở nên cứng rắn và các ngân hàng trung ương bán vàng, giá vàng có thể đương đầu áp lực giảm mạnh.

“Sự điều chỉnh của giá vàng gần đây đã dừng lại. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, chúng tôi không thấy có lý do căn bản nào cho đợt bán tháo đó”, báo cáo viết, đề cập đến đợt điều chỉnh của giá vàng sau khi lập kỷ lục gần 4.400 USD/oz hồi tháng 10.

Báo cáo của UBS cũng dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết trong quý 3 năm nay, nhu cầu vàng toàn cầu vẫn rất mạnh, với lực mua gia tăng của cả các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.

“Các ngân hàng trung ương đã mua ròng 634 tấn vàng từ đầu năm tới nay, ít hơn so với năm ngoái, nhưng tốc độ mua đã được đẩy mạnh hơn từ đầu quý 4, phù hợp với dự báo của chúng tôi rằng nhóm này sẽ mua ròng 9000-950 tấn vàng trong cả năm nay”, báo cáo viết.

Cùng với đó, các quỹ ETF đã mua ròng 222 tấn vàng và nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu còn mua thêm trên 300 tấn vàng miếng và tiền xu vàng trong quý 3, phản ánh tâm lý ham thích vàng tiếp tục gia tăng. “Nhu cầu vàng nữ trang cũng không yếu như dự báo”, UBS nhấn mạnh.

“Chúng tôi khuyến nghị mua vàng khi giá giảm”, báo cáo viết, và cho biết UBS tin rằng mức độ phân bổ vốn vào vàng của giới đầu tư toàn cầu còn thấp. Theo UBS, vàng nên chiếm tỷ trọng khoảng 5% trong danh mục của nhà đầu tư.