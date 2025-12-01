Tranh cãi về quyền sở hữu kho vàng dự trữ gần 2.500 tấn của Italy

Các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền của Italy cho rằng dự trữ vàng trị giá 300 tỷ USD mà ngân hàng trung ương nước này đang nắm giữ là thuộc sở hữu nhà nước...

Tuy nhiên, nỗ lực để khẳng định quyền sở hữu như vậy có thể vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu cách đây ít hôm trên sóng phát thanh Radio 24, thượng nghị sỹ Lucio Malan từ Đảng Anh em Italy của Thủ tướng Giorgia Meloni nói rằng sáng kiến trên nhằm ngăn việc dự trữ vàng bị sử dụng không đúng mục đích trong tương lai. “Ngay cả Ngân hàng Trung ương Italy (BOI) cũng không thể muốn làm gì thì làm với số vàng đó”, ông Malan nói.

Theo hãng tin Reuters, BOI đang nắm dự trữ vàng quốc gia lớn thứ ba thế giới, với khối lượng 2.452 tấn, chỉ sau dự trữ vàng của Mỹ và Đức.

Một quan chức chính phủ Italy nói với Reuters rằng Chính phủ sẽ tham vấn BOI và Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) trước khi đưa một dự luật về quyền sở hữu dự trữ vàng vào quy trình thông qua tại Quốc hội.

Ông Malan cùng với 4 nghị sỹ cùng đảng đã trình lên Quốc hội Italy một dự thảo sửa đổi kế hoạch ngân sách năm 2026, nhằm quy định rằng “dự trữ vàng, hiện do BOI quản lý và nắm giữ, thuộc về nhà nước đại diện cho nhân dân Italy”.

Trong suốt 20 năm qua, các chính đảng ở Italy đã kêu gọi làm rõ về quyền sở hữu của dự trữ vàng nói trên. Một phương án đã được tính đến là đến một thời điểm nào đó, Italy có thể bán một phần dự trữ vàng để trả bớt nợ công hoặc có nguồn lực cho việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu công.

Khi Italy có một sáng kiến tương tự vào năm 2019, ECB đã cảnh báo rằng bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền độc lập của ngân hàng trung ương, chẳng hạn trong việc quản lý dự trữ vàng, đều là không phù hợp với hiệp ước EU.

Đạo luật về Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu (ESCB) không cho phép các ngân hàng trung ương thành viên tìm kiếm hay nhận sự chỉ đạo từ các thể chế EU hay chính phủ các quốc gia thành viên.

Ông Malan phủ nhận Chính phủ Italy có kế hoạch bán vàng, nói rằng đảng của ông chỉ muốn giảm rủi ro rằng dự trữ vàng có thể bị bán, mà không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.

“Có một vấn đề cần phải nói tới là không thể sử dụng dự trữ vàng vì dự trữ đó đang được nắm giữ như một tài sản thế chấp. Nhưng còn có một việc nữa là dự trữ đó thuộc về một ai đó khác”, ông Malan nói.

Trên website, BOI nói dự trữ vàng mà cơ quan này đang quản lý có thể được dùng để làm tài sản thế chấp để vay vốn, và trong kịch bản cuối cùng, có thể được bán ra thị trường để mua vào đồng euro nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng tiền này.