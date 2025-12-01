Giai đoạn tích lũy của giá vàng có thể đã kết thúc

Đà tăng mới của giá bạc đang mang lại một nguồn “sức sống mới” cho thị trường kim loại quý nói chung...

Sự thiếu hụt nguồn cung bạc là một nguyên nhân đẩy giá bạc lên mức cao kỷ lục trong tuần vừa rồi. Cột mốc này của giá bạc, cùng với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12, đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào các kim loại quý, dẫn tới những nhận định cho rằng giai đoạn tích lũy gần đây của thị trường có thể đã kết thúc.

Nói về sự tăng giá của bạc, các nhà phân tích đề cập đến nguyên nhân lớn nhất là sự thiếu hụt nguồn cung bạc có sẵn. Hồi tháng 10, lượng bạc vật lý sẵn có trên thị trường tự do ở London giảm mạnh. Tháng 11, lượng bạc tồn trữ tại Sở giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) giảm xuống mức thấp nhất 1 thập kỷ. Trái lại, mối lo bạc sẽ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan vì đã được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng đã khiến lượng bạc tồn trữ ở Mỹ duy trì ở mức cao.

Theo trang Kitco News, các nhà phân tích lưu ý rằng nhu cầu đầu tư bạc tăng cao đã khuếch đại các động lực trên thị trường, đẩy giá tăng mạnh hơn. Nguồn cung bạc toàn cầu được dự báo sẽ còn thiếu hụt trong năm tới do nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp vượt quá nguồn cung.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, giá bạc giao sau tại thị trường New York tăng gần 6%, đóng cửa ở mức 56,45 USD/oz. Cả tuần, giá bạc tăng 12%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất từ tháng 8/2020. Mức tăng này đưa bạc vượt trội so với vàng, với tỷ lệ giá vàng/giá bạc hiện ở mức 74,75 lần, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2024.

Đà tăng mới của giá bạc đang mang lại một nguồn “sức sống mới” cho thị trường kim loại quý nói chung. Giá vàng cũng tăng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, với mức tăng hơn 1,5%, vượt qua mốc 4.200 USD/oz, dẫn tới một số nhà phân tích tin rằng giai đoạn tích lũy kéo dài trong mấy tuần qua đã kết thúc.

“Có vẻ như giá vàng đang bắt đầu bứt phá, chắc chắn với sự hỗ trợ mạnh của giá bạc đạt mức cao kỷ lục. Việc giá vàng đóng cửa trên mức 4.200 USD/oz chắc chắn sẽ làm các nhà đầu cơ giá lên hưng phấn trong những phiên tới”, nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperstone nhận định với Kitco News.

Ông Brown nhận định các yếu tố hỗ trợ giá vàng sắp tới vẫn bao gồm nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân còn lớn, cộng với nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao. “Nói chung, tôi vẫn nghiêng về khả năng giá vàng còn tăng”, ông nhấn mạnh.

Các nhà phân tích khác có trao đổi với Kitco News đều nhận định giá vàng và giá bạc đều đang có sự hỗ trợ lớn từ việc thị trường tin Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Các số liệu kinh tế Mỹ ảm đạm gần đây đã củng cố triển vọng lãi suất giảm. Cuối tuần vừa rồi, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng khoảng 90% Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 10/12.

“Khả năng giảm lãi suất đang lớn, nhất là khi ông Trump có thể có ảnh hưởng lớn hơn đối với Fed vào năm tới, làm gia tăng mối lo ngại về sự độc lập của Fed. Mức độ vay nợ của Chính phủ Mỹ tiếp tục với một tốc độ đáng lo ngại. Và nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương còn lớn. Cá nhân tôi đã nghĩ giai đoạn tích lũy này của thị trường kim loại quý sẽ kéo dài sang năm sau, nhưng diễn biến gần đây của giá bạc và giá bạch kim đã phá hỏng dự báo này”, ông Hansen nói.

Chủ tịch Thorsten Polleit của Viện Ludwig von Mises nói rằng mối lo ngại gia tăng về sự giảm tốc của nền kinh tế Mỹ sẽ thúc đẩy Fed hạ lãi suất trong tháng này và trong cả năm 2026, và triển vọng lãi suất như vậy sẽ tiếp tục hỗ trợ sự tăng giá của vàng trong dài hạn.

“Do có quá nhiều sự bất định, tôi nghĩ Fed sẽ ngả theo sức ép chính trị, và xu hướng cốt lõi của lợi suất trái phiếu sẽ là giảm. Mức 5.000 USD/oz là một mục tiêu rất thật của giá vàng trong tương lai không xa”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Do Chính phủ Mỹ đóng cửa, các báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 và tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 sẽ không được không bố. Những số liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý trong tuần này bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân của công ty ADP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất và dịch vụ từ Viện Quản lý nguồn cung (ISM), báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, và số liệu lạm phát.

Các báo cáo này đều có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng lãi suất Fed và diễn biến giá vàng.

Khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ. Lúc hơn 6h sáng nay (1/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,7 USD/oz so với đóng cửa tuần trước ở Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.222,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 134,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.132 đồng (mua vào) và 26.412 đồng (bán ra), chưa có thay đổi so với mức đóng cửa tuần vừa rồi.