Giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ tập trung 5 nhóm giải pháp trong quý IV

Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, đồng thời tập trung điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt; giải ngân 100% vốn đầu tư công; tháo gỡ các dự án tồn đọng và đẩy nhanh giải ngân vốn cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày 3/10, trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về khả năng đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, các bộ, ngành xây dựng kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm và giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Một số ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng khá. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4%.

Khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,187 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong 9 tháng, trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh.

KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trong quý IV và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu để từng bộ, từng địa phương, từng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch cả năm, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ xác định trước hết phải chủ động, linh hoạt trong điều hành, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Cùng với đó, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng được đặt ra ở mức cao, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện, thiếu xăng dầu. Đây là hai mặt hàng chiến lược, có vai trò quan trọng đối với các cân đối lớn của nền kinh tế.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc hiện hữu và không để phát sinh điểm nghẽn mới.

Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong tháng 10, nhiều dự án luật sửa đổi, bổ sung dự kiến được trình Quốc hội nhằm tiếp tục tháo gỡ các vấn đề về thể chế, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, ĐƯA CÁC DỰ ÁN TỒN ĐỌNG VÀO TRIỂN KHAI

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng trong những tháng cuối năm. Chính phủ yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm theo kế hoạch năm 2026.

Với những bộ, ngành, địa phương có tiến độ giải ngân chậm, vốn sẽ được kiên quyết cắt giảm để điều chuyển sang các dự án, công trình có điều kiện thực hiện và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Song song với đầu tư công, Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ các dự án tồn đọng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, hơn 1.000 dự án đã được giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đưa các dự án này vào triển khai thực tế, qua đó tạo thêm nguồn lực và động lực cho tăng trưởng.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng được yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xác định từ đầu năm.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chính phủ sẽ triển khai kế hoạch hành động 100 ngày, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho các lĩnh vực này trong 3 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, chủ động tham mưu cho Chính phủ các kịch bản và giải pháp điều hành phù hợp, hướng tới mục tiêu không thay đổi là tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026.