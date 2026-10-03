GDP quý IV phải tăng trên 12,5% để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, GDP quý IV phải tăng trên 12,5%. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao nhất, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát, không tăng giá điện và bảo đảm tăng trưởng phục vụ lợi ích của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho quý IV. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho quý IV.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. GDP quý III tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Sản xuất công nghiệp tăng trên 12%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD; vốn FDI đăng ký gần 50,4 tỷ USD, vốn thực hiện trên 21 tỷ USD.

Giải ngân đầu tư công đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, gần 90% dự toán. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

KHAI THÁC TỐI ĐA DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG, GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ áp lực điều hành kinh tế vĩ mô và lạm phát ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu. Một số cực tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, mặt bằng lãi suất còn tương đối cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó tiếp cận vốn; một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Thủ tướng, những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, GDP quý IV phải tăng trên 12,5%, tạo áp lực rất lớn và đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công... - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Quốc hội và ban hành đầy đủ, đúng hạn các văn bản quy định chi tiết.

Một nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các bộ, ngành, địa phương phải thúc đẩy mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và du lịch cuối năm; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút FDI và phát huy các động lực tăng trưởng mới. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được yêu cầu hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực và xác định rõ phần còn thiếu so với kế hoạch để xây dựng giải pháp cho quý IV.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ dư địa có thể khai thác, nhất là những ngành, lĩnh vực và dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng; đồng thời xử lý dứt điểm các vướng mắc về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các cực tăng trưởng lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh được yêu cầu phấn đấu cao hơn, tập trung vào những giải pháp có thể triển khai ngay như thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân, qua đó tăng đóng góp cho tăng trưởng chung.

Với những địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ dư địa và triển khai ngay các giải pháp mạnh, cụ thể, hiệu quả. Kết quả cuối năm sẽ là một căn cứ để đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ.

KHÔNG TĂNG GIÁ ĐIỆN, TRÌNH NGAY CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.

Các bộ, ngành phải bảo đảm nguồn cung những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc; tăng cường xử lý tình trạng găm hàng, đầu cơ, buôn lậu. Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu giải pháp điều tiết phù hợp đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Tài chính được giao thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng và CPI theo từng tháng; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; đồng thời đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và các thủ tục liên quan đến đầu tư công.

Bộ Tài chính cũng phải đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường, chi phí tuân thủ cũng như thủ tục gia nhập và rút lui khỏi thị trường.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại tệ; chủ động tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất phù hợp cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên.

Bộ Công Thương tập trung thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTA thế hệ mới và kích cầu trong nước; đồng thời bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện, đẩy mạnh khai thác than, dầu khí.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho quý IV. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng phải gắn với chất lượng cuộc sống, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

“Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.