TP. Hồ Chí Minh cùng 20 địa phương kết nối cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường và phát triển chuỗi cung ứng ổn định, bền vững...

TP. Hồ Chí Minh cùng 20 địa phương thúc đẩy kết nối cung - cầu, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững. Ảnh: Minh Hà.

Ngày 8/10/2026, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị "Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026".

Với sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố, chương trình năm nay tiếp tục tập trung vào việc kết nối các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền với hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2026, chương trình mang chủ đề "Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững", với mục tiêu đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử.

Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, sau 15 năm triển khai, chương trình đã không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung và phạm vi tham gia, thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các địa phương mà còn bổ sung nguồn cung hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh: "Với vị thế là thị trường tiêu dùng lớn và trung tâm kết nối kinh tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng, tạo động lực để các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế".

Thứ trưởng đề nghị Thành phố và các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu; phát triển chuỗi cung ứng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; tăng cường phối hợp trong các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng hiệu quả, ổn định và bền vững.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 - Ảnh: Hoài An.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của Thành phố như một trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng và cả nước. Ông cũng chỉ ra rằng yêu cầu của thị trường ngày càng cao, đòi hỏi hàng hóa phải an toàn, minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc.

Để đáp ứng những yêu cầu này, TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất năm nhóm giải pháp chiến lược.

Thứ nhất, nâng tầm liên kết vùng, chuyển từ kết nối theo sự kiện sang kết nối thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ.

Thứ hai, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm thông qua chương trình "Tick xanh trách nhiệm", với sự cam kết và kiểm soát chất lượng từ nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng số và bán hàng đa kênh.

Thứ tư, nâng cao năng lực và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại.

Thứ năm, phát triển chuỗi cung ứng xanh, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, chương trình đã tổ chức các phiên kết nối giao thương trực tiếp với sự tham gia của nhiều hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, SATRA, Bách Hóa Xanh, và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Alibaba.com.

Ngày 9/10, chương trình tiếp tục diễn ra các phiên kết nối chuyên sâu với Tập đoàn Central Retail và MM Mega Market, tập trung vào nhu cầu thu mua thực tế của từng hệ thống, giúp doanh nghiệp cung ứng nắm bắt yêu cầu đầu vào và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Với sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương và sự tham gia tích cực của các địa phương, chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và bình ổn thị trường.