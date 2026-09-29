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TP. Hồ Chí Minh mở rộng giao thương với nhà mua hàng quốc tế trên nền tảng số

M Minh Huy

TP. Hồ Chí Minh sẽ kết hợp giao thương trực tiếp và trực tuyến tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026. Mô hình trực tuyến trên nền tảng số sẽ ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phân tích nhu cầu và kết nối giao dịch với nhà mua hàng trong và ngoài nước...

Ảnh minh họa. Nguồn: MOIT.
Ảnh minh họa. Nguồn: MOIT.

Ngày 29/9/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 (Ho Chi Minh City Export 2026), diễn ra từ ngày 22 - 24/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh).

Theo ông Phạm Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố, hội chợ nhằm tạo không gian quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp Thành phố với các nhà nhập khẩu, đơn vị thu mua quốc tế và hệ thống phân phối. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý là mô hình “xuất khẩu tại chỗ”, theo đó, sau khi tìm hiểu sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp tại hội chợ, nhà mua hàng có thể tiếp tục khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và năng lực cung ứng, qua đó rút ngắn quá trình tìm kiếm sản phẩm, đánh giá nhà cung cấp và kết nối đơn hàng.

Ông Phạm Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về Ho Chi Minh City Export 2026. Ảnh: BTC.
Ông Phạm Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về  Ho Chi Minh City Export 2026. Ảnh: BTC.

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững - CSED (trực thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh), phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid ra mắt Expo Platform, nền tảng số chuyên biệt phục vụ tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường số.

Nền tảng tích hợp thương mại điện tử B2B, dữ liệu và AI, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà mua hàng, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội giao dịch tại thị trường trong nước và quốc tế.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.308.000 tỷ đồng, tăng 13,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 65,8 tỷ USD, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước.

Expo Platform được xây dựng để phục vụ chuỗi HCMC Export Digital Trade Expo, đồng thời duy trì hoạt động kết nối doanh nghiệp trước, trong và sau các kỳ hội chợ. Cùng với việc ra mắt nền tảng, CSED công bố chuỗi 12 kỳ HCMC Export Digital Trade Expo giai đoạn 2026 - 2027, được triển khai theo từng nhóm ngành hàng, thị trường và chủ đề.

Ông Danh cho biết điểm đặc biệt của hội chợ năm nay là triển khai sàn giao dịch xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Doanh nghiệp tham gia hội chợ, ngoài giao dịch và kết nối trực tiếp, còn có cơ hội giao dịch, kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp thu mua quốc tế.

Thay vì phải trực tiếp ra nước ngoài để mở rộng thị trường và kết nối giao thương, doanh nghiệp trong nước có thể kết nối ngay tại chỗ thông qua nền tảng số. Nếu chương trình thí điểm thành công, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình và hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trên nền tảng xúc tiến thương mại số. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong quá trình kết nối giao thương.

“Nền tảng số sẽ được triển khai trước sự kiện hội chợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tương tác trước, đồng thời cung cấp thông tin và truyền thông từ xa, từ sớm. Trong thời gian diễn ra hội chợ, chương trình tiếp tục cập nhật thêm các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia nền tảng xúc tiến thương mại số”, ông Danh thông tin.

Đại diện Sở Công thương Thành phố và các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ trong phối hợp triển khai nền tảng triển lãm số. Ảnh: BTC.
Đại diện Sở Công thương Thành phố và các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ trong phối hợp triển khai nền tảng triển lãm số. Ảnh: BTC.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch, Đồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, cho biết Expo Platform được xây dựng như một nền tảng chuyên biệt phục vụ tổ chức và vận hành chuỗi HCMC Export Digital Trade Expo, với mục tiêu số hóa hoạt động trưng bày, kết nối và xúc tiến thương mại.

“Expo Platform giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của hội chợ tới thị trường trong nước và quốc tế, duy trì kết nối doanh nghiệp trước, trong và sau hội chợ, hướng tới một không gian xúc tiến thương mại hoạt động "24/7/365", tức 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 365 ngày trong năm”, ông Chín chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng dữ liệu và AI cũng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà mua hàng phù hợp, phân tích nhu cầu và ghép nối cơ hội giao dịch. Qua đó, phạm vi tiếp cận của hội chợ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian tổ chức trực tiếp mà có thể mở rộng tới thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, hội chợ tập trung các nhóm hàng có thế mạnh xuất khẩu như dệt may, da giày; lương thực, thực phẩm, nông sản; thực phẩm Halal; đồ gỗ, quà tặng, thủ công mỹ nghệ; thiết bị gia dụng, kim khí, dụng cụ cầm tay. Các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như logistics, kiểm định, bảo hiểm, ngân hàng và thương mại điện tử cũng được giới thiệu.

Hội chợ dự kiến có 750 gian hàng, khuyến khích doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm theo chuỗi cung ứng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đến nay, có 21 đoàn đăng ký tham dự với 103 nhà mua hàng đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Hungary, Sri Lanka, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Dubai, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hội chợ triển khai mô hình O2O (Offline to Online), kết hợp triển lãm trực tiếp tại WTC EXPO với triển lãm số trên nền tảng thương mại điện tử. 

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