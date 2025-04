TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng 8 dự án nhà ở thương mại, cấp sổ hồng cho người mua

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh và đại diện chủ đầu tư của 8 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.

8 dự án này đang gặp vướng mắc khiến nhiều người dân đã mua căn hộ tại đây từ lâu nhưng chưa được cấp sổ hồng. Trong đó, có dự án chung cư Bách Phú Thịnh do Công ty cổ phần Bách Phú Thịnh làm chủ đầu tư với quy mô 20 tầng và 1 tầng hầm, gồm 3 khối nhà với tổng cộng 544 căn hộ. Năm 2012, khu đất được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận với diện tích đất hơn 11.500m² để thực hiện dự án. Năm 2018, chủ đầu tư đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai 344 căn hộ thuộc khối A2, A3 theo thông báo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã thay đổi diện tích sàn nhà trẻ giảm từ 1.107m² còn 506m² so với thiết kế được duyệt. Phần diện tích còn lại, chủ đầu tư chuyển sang làm căn hộ thương mại dịch vụ.

Tháng 2/2024, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có công văn đề nghị các cơ quan ngăn chặn, chuyển dịch, thế chấp tài sản thuộc sở hữu Công ty cổ phần Bách Phú Thịnh để thu hồi số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của công ty.

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng đưa ra hướng giải quyết cấp sổ hồng trước cho người dân mua căn hộ tại dự án. Liên quan nghĩa vụ tài chính và việc xác định sở hữu chung của cư dân và phần sở hữu riêng của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ liên hệ với cơ quan liên quan để tiếp tục xác định và khắc phục vướng mắc.

Đối với chung cư Citrine Apartment (phường Phước Long B, TP. Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm làm chủ đầu tư. Dự án đang gặp vướng về việc xác định sở hữu chung, riêng đối với phần diện tích tầng hầm và chỗ để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng… Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Về dự án căn hộ tòa nhà The Manor 2 tại quận Bình Thạnh, điểm vướng là việc cấp giấy với loại hình Officetel, đồng thời, dự án cần khắc phục một số vi phạm xây dựng như tăng thêm diện tích sàn xây dựng, ngăn phòng trên phần sân thượng...

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, hiện nay, điều kiện cấp giấy chứng nhận cho loại hình loại hình Officetel có đủ nên chủ đầu tư cần phối hợp với các đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết. Liên quan vấn đề cấp giấy cho người dân, nếu việc cấp giấy vướng mắc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phối hợp các đơn vị để tháo gỡ.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Tổ công tác cũng đã lắng nghe những vướng mắc của các dự án khác và thống nhất cấp sổ hồng cho người mua theo đề nghị của chủ đầu tư, gồm: khu nhà ở thấp tầng số 5 - khu đô thị Đông Tăng Long tại TP. Thủ Đức do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị làm chủ đầu tư; khu nhà ở Bình An tại TP. Thủ Đức do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư; khu nhà ở Gia Hòa tại TP. Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà Gia Hòa làm chủ đầu tư; chung cư Horizon tại quận 1 do Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 làm chủ đầu tư; khu nhà ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi tại TP. Thủ Đức.