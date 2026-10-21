TP. Hồ Chí Minh vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 7/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào vận động nhân dân hiến đất để mở mới, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn Thành phố. Đây là một bước đi quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị ngày càng tăng.
Theo Kế hoạch, việc triển khai phong trào này sẽ được thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên toàn Thành phố. Các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu sẽ được phân công cụ thể trách nhiệm trong việc rà soát quy hoạch, hiện trạng các tuyến đường, hẻm; thực hiện thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai các công trình mở mới, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm.
Đồng thời, các cơ chế, chính sách, quy định hiện hành có liên quan sẽ được rà soát để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế.
Một điểm nhấn quan trọng trong Kế hoạch là việc vận động nhân dân hiến đất phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với quy hoạch và đúng quy định pháp luật. Điều này nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tránh tình trạng vận động mang tính áp đặt, hình thức.
Đặc biệt, việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất không được đồng nhất với việc nhà nước thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.
Việc triển khai phong trào cũng phải bảo đảm đồng bộ giữa công tác quy hoạch, vận động nhân dân, chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn lực, thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và tổ chức thi công. Điều này nhằm tránh tình trạng nhân dân đã tự nguyện hiến đất nhưng công trình chậm triển khai, kéo dài. Việc triển khai thực hiện phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện thực tế của từng địa phương.
UBND Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Sở này sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thuộc lĩnh vực đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và các đơn vị trực thuộc cũng sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận và cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch, UBND phường, xã, đặc khu phải hoàn thành rà soát danh mục công trình ưu tiên, dự kiến nguồn lực, tiến độ thực hiện và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giám sát việc công khai thông tin, tiếp nhận đất hiến, huy động nguồn lực và triển khai công trình.
Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong việc nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
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