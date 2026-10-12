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TP. Hồ Chí Minh công bố thêm 4 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu

H Hồng Vinh

Khu liên hiệp cao ốc, trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ (phường An Khánh), Khu nhà ở CC-III và CC-IV (phường Long Bình), Khu nhà ở cao tầng (phường Thảo Điền), Khu căn hộ Habitat (phường Bình Hòa) là 04 dự án vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu (đợt 16)…

TP. Hồ Chí Minh công bố thêm 04 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu - Ảnh minh họa: Minh Hà.
TP. Hồ Chí Minh công bố thêm 04 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu - Ảnh minh họa: Minh Hà.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 04 dự án nhà ở mới cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường bất động sản cho khách hàng quốc tế. Đây là đợt công bố thứ 16, góp phần nâng tổng số dự án đủ điều kiện lên con số 160.

Danh mục mới bao gồm các dự án đa dạng về loại hình và vị trí. Đầu tiên là Khu liên hiệp cao ốc, trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ tại phường An Khánh, do Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư. Dự án này đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng với tổng cộng 136 căn hộ.

Tiếp theo là Khu nhà ở CC-III và CC-IV tại phường Long Bình, do Công ty cổ phần Ngân Thạnh đầu tư, hiện đang triển khai với 5 căn nhà. Dự án thứ ba là Khu nhà ở cao tầng tại số 30 đường số 11, phường Thảo Điền, do Công ty TNHH Nassim JV làm chủ đầu tư. Cuối cùng là Khu căn hộ Habitat Bình Dương giai đoạn 3 tại phường Bình Hòa, do Công ty TNHH VSIP Sembcorp Gateway đầu tư, cũng đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

TP. Hồ Chí Minh công bố thêm 04 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh công bố thêm 04 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND TP. Hồ Chí Minh.

Việc mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài không chỉ tạo thêm cơ hội cho khách hàng quốc tế mà còn thúc đẩy sự minh bạch trong thông tin pháp lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhóm khách hàng nước ngoài bao gồm chuyên gia, kỹ sư và lao động quốc tế, có thể bổ sung lực cầu cho phân khúc căn hộ thương mại, đặc biệt tại các khu vực tập trung hoạt động kinh doanh và dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, khả năng sở hữu thực tế của người nước ngoài vẫn phụ thuộc vào hạn mức theo quy định pháp luật và tình trạng sở hữu tại từng dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua nhà nhưng không được sở hữu quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư và không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có quy mô dân số tương đương một phường. Thời hạn sở hữu tối đa là 50 năm, có thể gia hạn một lần không quá 50 năm, hoặc sở hữu lâu dài nếu kết hôn với công dân Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc công bố danh mục 160 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài là bước đi chiến lược của TP. Hồ Chí Minh nhằm đa dạng hóa nguồn cầu và thúc đẩy thị trường bất động sản. Tuy nhiên, tác động thực tế đến thanh khoản và giá cả sẽ phụ thuộc vào sức mua và mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp bất động sản trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và minh bạch hóa thông tin pháp lý.

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