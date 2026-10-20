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TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án FDI mới với tổng vốn hơn 13 tỷ USD

N Như Quỳnh

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra từ ngày 26-29/10, thành phố dự kiến công bố 12 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD...

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), chia sẻ tại buổi họp báo về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ngày 20/10. Ảnh: HCMC C4IR
Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), chia sẻ tại buổi họp báo về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ngày 20/10. Ảnh: HCMC C4IR

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chiều ngày 20/10, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), cho biết 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD thuộc các lĩnh vực logistics, năng lượng, hạ tầng và một số ngành liên quan.

Với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, AEF 2026 do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, HCMC C4IR tổ chức, dự kiến có sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Các hoạt động tập trung vào đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh thành phố tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và tăng cường khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Chuỗi sự kiện mở đầu vào chiều 26/10 với Hội nghị CEO 500, chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, dự kiến thu hút hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nội dung thảo luận tập trung vào sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế dưới tác động của công nghệ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Ngày 27–28/10, các hoạt động chính được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Bên cạnh hoạt động kết nối đầu tư, diễn đàn dự kiến công bố danh sách 10 thành viên mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) vào ngày 28/10.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó trưởng ban phụ trách Ban Truyền thông và Hợp tác quốc tế của VIFC-HCMC, trung tâm sẽ trao chứng nhận cho các thành viên mới trong khuôn khổ sự kiện.

Về thành phần các tổ chức, chuyên gia quốc tế, ban tổ chức cho biết đã nhận được xác nhận tham dự của đại diện các đoàn đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo hoặc trưởng đại diện của nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Đại diện cấp cao của bảy Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại Pháp, Đức, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan cũng dự kiến tham gia. Ngoài ra, diễn đàn dự kiến có khoảng 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, cùng khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao.

Theo kế hoạch, AEF 2026 gồm 21 phiên thảo luận, 16 hoạt động bên lề và khoảng 20 cuộc tiếp, làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM với các khách mời. Ban tổ chức dự kiến ghi nhận khoảng 300 lượt phát biểu của chuyên gia và diễn giả trong nước, quốc tế.

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