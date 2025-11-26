Thứ Tư, 26/11/2025

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

Thanh Thủy

26/11/2025, 15:29

Trên cơ sở thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Thủ tướng mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam thành sự kiện thường niên của WEF…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 26/11, nhân dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Giám đốc WEF và tổ chức đã phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, đồng thời nhấn mạnh phát biểu của ngài Giám đốc đã truyền cảm hứng, giúp Diễn đàn thêm sinh động và thiết thực.

Thủ tướng cũng ghi nhận WEF đã hỗ trợ xây dựng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh và đề nghị tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, quản trị kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đào tạo nhân lực khoa học – công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tham quan triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh sáng 26/11.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tham quan triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh sáng 26/11.

Trên cơ sở thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Thủ tướng Chính phủ mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam thành sự kiện thường niên của WEF, tương tự như các hội nghị WEF Đại Liên/Thiên Tân. WEF mở rộng và đẩy mạnh hợp tác, tăng cường kết nối giữa mạng lưới doanh nghiệp, nhà đầu tư của WEF với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Khẳng định quan điểm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, và Việt Nam đang đưa ra nhiều chiến lược, chính sách để thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của các doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối WEF với các doanh nghiệp tư nhân, để xây dựng mạng lưới đối tác doanh nghiệp của WEF tại Việt Nam.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler bày tỏ chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, đau thương do bão, mưa, lũ gây ra cho miền Trung Việt Nam những ngày qua.

Đồng thời, ông Stephan Mergenthaler cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp và có bài phát biểu ấn tượng chia sẻ quan điểm tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, cho thấy tầm nhìn lâu dài của Việt Nam, cũng như tính năng động của nền kinh tế Việt Nam, đồng nhất với tầm nhìn của WEF. Bên cạnh đó, chỉ ra được nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam với WEF và với thế giới.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler cho biết với mạng lưới rộng khắp toàn cầu, WEF tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và kết nối Việt Nam sâu rộng hơn nữa với mạng lưới của WEF và mong muốn có sự hiện diện nhiều hơn của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tại WEF trong thời gian tới.

Từ khóa:

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler hợp tác quốc tế Thủ tướng Phạm Minh Chính TP. Hồ Chí Minh

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

